Adventszeit In der Adventszeit öffnen sich in Anholt viele Fenster

Anholt. Auch 2019 werden sich in der Adventszeit in Anholt viele Fenster öffnen. Familien und Vereine sind als Gastgeber dabei. Los geht es am Montag.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In der Adventszeit öffnen sich in Anholt viele Fenster

Es ist bereits seit vielen Jahren eine schöne Tradition, dass sich in der Adventszeit in Anholt die Adventsfenster öffnen. Auch in diesem Jahr lädt das Team bestehend aus Jutta Tenbruck, Simone Deckers-Terörde, Julia Tenbruck und Jutta Albers dazu ein, sich ein wenig Zeit für besinnliche Augenblicke zu nehmen. Und die starten bereits am kommenden Montag, 2. Dezember.

Um 17 Uhr öffnet sich am Kindergarten Die Arche, Nadorpstraße 2, das erste Adventsfenster. Natürlich bleibt es nicht das einzige. Viele Anholter und Vereine sind auch in diesem Jahr dabei und freuen sich auf die Gäste.

Hier wird es besinnlich

Hier die Termine der Anholter Adventsfenster: Dienstags, 3. Dezember, 16.30 Uhr, DRK-Haus für Kinder, An der Kranenweide 1; Mittwoch, 4. Dezember, 18 Uhr, kath. Frauengemeinschaft, Pfarrheim; Donnerstag, 5. Dezember, 18 Uhr Familie Duesing, Schneidkuhle 18a; Freitag, 6. Dezember, 17 Uhr OGS, Schneidkuhle 12.

Weiter geht’s Montag, 9. Dezember, 18 Uhr, Familie Schuch (Booms), Hahnerfeld 2; Dienstag, 10. Dezember, 15 Uhr, AWO-Kita, Kapellendeich 2; Mittwoch, 11. Dezember, 18.30 Uhr DRK, Adolf-Donders-Allee 11; Donnerstag, 12. Dezember, 18 Uhr, Ev. Kirche, Markt 12; Freitag, 13. Dezember, 17 Uhr, Kommuniongruppe Roßmüller etc., Am Mühlenkanal 19.

Zum Abschluss geht’s in die Kirche Anholt

Dann am Montag, 16. Dezember, 17.30 Uhr, Familie Hüls, Am Schievekamp 37; Dienstag, 17. Dezember, 15 Uhr, Rothkirch Tagestreff, Am Griemel 1-3; Mittwoch, 18. Dezember, 18 Uhr, Familie Roeloffzen, Am Schlosspark 6; Donnerstag, 19. Dezember, 17 Uhr, Jugendhaus Anholt, Maria-Lenzen-Straße 2; Freitag, 20. Dezember, 18 Uhr Familie Welling/Schlüter, Im Wiesengrund 5a; Montag, 23. Dezember, 16 Uhr Familie Giesing, Harlingweg 7.

Und das letzte Adventsfenster in Anholt bildet in diesem Jahr am Dienstag, 24. Dezember, die katholische Kirche. Hier öffnet sich um 15 Uhr das Adventsfenster.