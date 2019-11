Millingen. Referent vom bischöflichen Hilfswerk sprach über die Effizienz von Entwicklungshilfe. Der Eine-Welt Laden in Rees-Millingen wurde gewürdigt.

In Rees-Millingen wurde die Arbeit von Misereor thematisiert

Mit Zorn und Zärtlichkeit an der Seite der Armen. Mit diesem Leitwort eröffnete Johannes Schaaf, Referent vom bischöflichen Hilfswerk in Aachen seinen Vortrag zur „Effizienz von Entwicklungshilfe – Auftrag und Arbeitsweise von Misereor“ im Pfarrheim St. Quirinus.

Nachdem Diakon Bernhard Hözel im Namen des Seelsorgeteams Rees ein Grußwort ausgesprochen und die Bedeutung des Eine-Welt-Ladens für die Pfarrgemeinde gewürdigt hat, begrüßte Brigitte Hözel als Vorsitzende des Eine-Welt-Teams ca. 30 Gäste, darunter viele vertraute Gesichter, ehemalige Mitarbeiterinnen des Eine-Welt-Ladens und Interessierte aus Emmerich, Dornick und Umgebung.

So führte Brigitte Hözel aus, dass der Eine-Welt-Laden schon 26 Jahre mit Misereor eng zusammen arbeitet. Er erhält Unterstützung bei der Wahl der Projekte, durch Informationsmaterial, Rechenschaftsberichte und durch Referenten, die die Projekte des Eine-Welt-Ladens wie „Wiederaufforstung am Viktoriasee in Kenia“ oder „Befreiung von Kindersklaven in der Teppichindustrie in Indien“ der Gemeinde vorstellten.

Was Misereor von anderen Hilfswerken unterscheidet

Direkt zu Anfang ging der Referent bei seinem Vortrag auf die Unterscheidung des Hilfswerkes Misereor von anderen kirchlichen Hilfswerken ein, da es sich bei dieser Arbeit um reine soziale Entwicklungsarbeit handelt, die unabhängig von Konfession, Nation und Rasse jeden Menschen als Ebenbild Gottes im Blick hat und mit Herz und Kopf – Liebe und Verstand versucht, den Armen und Rechtlosen zur Seite zu stehen.

Mit Hilfe von Schaubildern und Grafiken, aber auch durch anschauliche Bilder aus unterschiedlichen Projekten und durch konkrete Beispiele stellte Johannes Schaaf Grundsätze der Projektarbeit, Kriterien für die Auswahl von Projekten, sowie den Weg von der Idee zur Umsetzung anschaulich und verständlich vor.

Misereor versteht die „Hilfe zur Selbsthilfe“ als Lernprozess, wobei es immer darum geht, Männer und Frauen in die Projekte aktiv einzubinden und sie nach ihren Bedürfnissen zu fragen, so dass sie selber Verantwortung übernehmen. Im Mittelpunkt stehen die Einforderung der Menschenrechte und die Förderung der demokratischen Strukturen in Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas.

Jede Spende wird effizient eingesetzt

Bei der anschließenden Diskussion zeigten sich die Zuhörer überrascht von der großen Unterstützung der Bundesregierung für die Entwicklungsarbeit von Misereor. Die professionelle Arbeitsweise von Misereor, die Überprüfung durch den Bundesrechnungshof, die regelmäßigen Kontrollen und Evaluation garantieren, dass jede Spende gut verwaltet und effizient eingesetzt wird. So wird das Millinger Eine-Welt-Team für sein Projekt „Aufbau von Schulen im Südsudan“ weitere 500 Euro überweisen.

Brigitte Hözel bedankte sich bei Johannes Schaaf für den ermutigenden Vortrag für die Eine-Welt-Arbeit und dankte auch den Besuchern für ihr Interesse und die engagierten Fragen und Anstöße bei der Diskussion. Zum Abschluss verabschiedete sich ein Besucher mit den Worten: „Eigentlich bin ich nur aus Solidarität mit meiner Frau mitgegangen, doch der Vortrag war wirklich gut und lohnte sich.“