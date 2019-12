Isselburg: An der Minervastraße gibt es eine E-Ladesäule

Isselburg. Nutzer von Elektroautos haben nun die Möglichkeit, ihren Autostrom an einer Ladesäule in Alt-Isselburg zu zapfen. Weitere Standorte geplant.

Das Thema Elektromobilität nimmt an Fahrt auf. Und das auch in Isselburg. So hat die Stadt etwa ein Elektroauto bereits in ihrem Fuhrpark. Wer als Privatmann in Isselburg ein E-Auto fährt, der kann sich nun über eine Lademöglichkeit im Zentrum freuen. Denn die Nutzer von Elektroautos haben nun die Möglichkeit, ihren Autostrom an einer Ladesäule in Alt-Isselburg zu zapfen.

Gemeinsam mit dem Energieunternehmen Innogy baut die Stadt damit ihre elektromobile Ladeinfrastruktur weiter aus. So nahmen jüngst Isselburgs Bürgermeister Michael Carbanje und Innogy-Kommunalbetreuer Dirk Krämer die Tankstelle für Elektrostrom auf dem Parkplatz am Rathaus an der Minervastraße in Betrieb.

Die Ladesäulen in Isselburg sind öffentlich nutzbar

„Mit der Installation der öffentlich nutzbaren Ladesäulen leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Elektromobilität in der Region. Wir möchten den Autofahrern den Umstieg auf den schadstoffarmen und CO2-freien Fuhrpark leicht machen und freuen uns, den Nutzern rund um die Uhr die Möglichkeit zum elektrischen Laden bieten zu können“, sagte Michael Carbanje.

Die Ladesäulen für Autostrom von Innogy haben jeweils zwei 22-kW-Ladepunkte, die das gleichzeitige Aufladen von bis zu zwei Elektrofahrzeugen möglich machen.

Die Parkplätze sind reserviert

Die beiden Parkplätze jeweils vor den Ladesäulen sind für Elektrofahrzeuge reserviert. Abgerechnet wird entweder über einen Autostromvertrag oder per Paypal bzw. Kreditkarte. Innogy übernimmt bei allen Ladesäulen die Installation, Wartung und den Betrieb der Technik.

Ebenso kümmert sich das Unternehmen um die Bereiche Abrechnung, die Endkundenhotline und um die Strombeschaffung aus regenerativen Energiequellen.

Gute Grundlage für Elektromobilität in Isselburg

Dirk Krämer berichtete: „An der Ladesäule können Elektroautos umweltfreundlich erzeugten Ökostrom tanken, der zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Mit der Errichtung der Ladesäulen bildet die Infrastruktur der Stadt Isselburg eine gute Grundlage für Elektromobilität.“

Durch die automatische Authentifizierung über ein intelligentes Ladekabel funktioniert die Aufladung besonders komfortabel. Die Kunden können die Ladesäulen völlig unkompliziert über die kostenfreie Smartphone-App „e-kWh“, per SMS, oder über die kostenlose Hotline-Nummer freischalten lassen.

Weitere Ladesäulen im Stadtgebiet

Die Ladesäule an der Minervastraße soll nicht die einzige bleiben. Zwei weitere Säulen für jeweils zwei Autos sollen bis Ende des Jahres fertig werden. Geplant sind diese in Anholt an der Adolf-Donders-Allee und in Werth an der Deichstraße in Höhe des Backhauses. Auch am Wasserschloss in Anholt soll eine weitere Ladesäule installiert werden.

Für Heelden hatte sich die Politik in Isselburg auch eine Ladesäule gewünscht. Hierfür laufen derzeit Gespräche.

Übrigens: Weitere Standorte der Innogy-Ladesäulen sind unter https://www.innogy.com/web/cms/de/3340370/home/innogy-emobility-ladesaeulenfinder/ einsehbar.