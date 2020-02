Isselburg: Anholter Schweiz bekommt neue tierische Bewohner

Noch ist nicht alles fertig. Die Tränken müssen noch angeschlossen werden. Und auch der Weg gepflastert. Mit Musik und ein wenig Sonnenschein sind Christian Boland und Jan Butterweck munter am Werk, damit alles pünktlich fertig wird.

Schließlich sollen sich die neuen, tierischen Bewohner der Anholter Schweiz auch wohlfühlen. „Ende Februar werden Alpensteinböcke in das ehemalige Gehege der Kragenbären ziehen“, freut sich Monika Westerhoff-Boland.

Alpensteinböcke passen gut in das Park-Konzept

Die Pächterin des Biotop Wildparks Anholter Schweiz hat gemeinsam mit ihrem Team die Winterpause genutzt und das ehemalige Gelände der Kragenbären auf Vordermann gebracht. Bekanntlich ist der Pachtvertrag des Anholter Bärenwaldes ausgelaufen. Die Bären würden im September vergangenen Jahres in ihre neue Unterkunft in Norddeutschland gebracht.

„Ein leeres Tiergehege ist nie gut“, weiß Monika Westerhoff-Boland. Und so war klar, dass die große Fläche in der Nähe von Wolf und Luchs wieder mit Leben gefüllt werden soll. Zunächst habe es Überlegungen gegeben, Elche in die Anholter Schweiz zu holen. Auch Affen wurden als potenzielle Kandidaten gehandelt. „Doch letztlich haben wir uns für die Alpensteinböcke entschieden“, so die Pächterin.

125 Tonnen Stein wurden angeliefert

Steinböcke sind bald in der Anholter Schweiz zu sehen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Diese werden Ende Februar in den Tierpark kommen. Aus drei oder vier verschiedenen Tierparks – die genaue Anzahl steht noch nicht ganz fest – werden die Tiere nach Vehlingen gebracht.

Etwa zwölf Tiere werden dann in dem generalüberholten Gehege eine neue Heimat finden. 125 Tonnen Steine wurden, damit die Umgebung auch artgerecht ist, nach Isselburg geschafft. Und zwar aus einem Steinbruch, der zum selben Landschaftsgebiet gehört, aus dem auch die aufgetürmten Steine am Wasserfall am Schweizer Häuschen stammen.

Aufwendige Hufpflege

Die Steine sind für die Steinböcke natürlich essenziell. „Was das Futter angeht, sind die Tiere eigentlich pflegeleicht. Aber was etwa den Hufwachstum angeht, sind sie anspruchsvoll“, weiß Christian Boland. Damit die Tiere nicht regelmäßig an den Hufen behandelt werden müssen, „hoffen wir, dass sie die Steinlandschaft gut annehmen“, so Monika Westerhoff-Boland. Denn dann wetzen sich die Hufe quasi gut von allein ab – eben wie in der freien Wildbahn.

Nicht nur von Totholz befreit werden musste das alte Gehege. Steine wurden aufgeschüttet, die Stallungen wurden vergrößert, Wege neu gepflastert und der Zaun entsprechend angepasst. Und das in nur einem Gehege.

Zweites Bärengehege wird 2021 neue Bewohner bekommen

Das zweite Bärengehege, eben jenes, wo einst die Braunbären lebten, ist noch unangetastet. Das wird aber nicht so bleiben. „Auch das wird natürlich wieder mit Leben gefüllt“, so die Pächterin.

Mit welcher Tierart will sie noch nicht verraten. Nur soviel: Im kommenden Jahr sollen die Besucher auch hier wieder allerhand zu gucken haben.

An Rosenmontag geöffnet

Momentan herrscht immer noch Winterpause in der Anholter Schweiz. Sprich: Der Park ist nur am Wochenende geöffnet. Erst ab dem 15. März ist der Park wieder zu den gewohnten Sommeröffnungszeiten für die Besucher zugänglich.

Eine Ausnahme gibt es. Und zwar am Rosenmontag. Dann ist der Park für Karnevalsmuffel ab 10 Uhr geöffnet. Letzter Einlass an dem Tag ist um 16 Uhr.