Isselburg: Ausfall der Ampel führt zu schwerem Unfall

Ansicht der Kreuzung B67 / Am Fenn. Die Steuergeräte der Ampelanlage werden erneuert. Am Samstag kam es zu einem Unfall.

Heelden Die Ampel an der Kreuzung Am Fenn/B67 ist aufgrund von Arbeiten ausgeschaltet. Am Samstag kam es in Isselburg zu einem schweren Unfall.

Drei Personen haben bei einem Verkehrsunfall in Isselburg am Samstag zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Eine 42-Jährige Frau aus Lengel (NL) war gegen 16.35 Uhr auf der Bocholter Straße aus Richtung Bocholt kommend in Richtung Rees unterwegs, als an der Kreuzung Bocholter Straße/Im Geer/Am Fenn ein Wagen ihren Weg kreuzte.

Kollision mit Straßenschild

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Bocholt wollte von der Straße Im Geer über die Bocholter Straße in die Straße Am Fenn fahren. Auf der Kreuzung fuhr die Niederländerin gegen das Fahrzeug des Bocholters. Der Bocholter kollidierte nach dem Zusammenstoß mit einem Straßenschild.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

In der vergangenen Woche führte Straßen NRW an dieser Kreuzung Arbeiten an der Ampel aus. Die Polizei des Kreis Borken konnte auf NRZ-Nachfrage nicht sagen, ob die Arbeiten oder aber das eine Stunde zuvor an der Autobahnauffahrt brennende Fahrzeug zum Ausfall geführt haben. Aufgrund des Ausfalls des Lichtsignals hatte der Verkehr der Bocholter Straße grundsätzlich

Vorfahrt.

Sachschaden von 9000 Euro

Der Rettungsdienst brachte die Verletzten, die Fahrerin, eine leicht sowie eine schwerverletzte Mitfahrerin der Niederländerin, in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 9000 Euro. Wie berichtet, war auch die Isselburger Feuerwehr im Einsatz.