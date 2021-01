Isselburg: Breitbandausbau im Außenbereich startet jetzt

Isselburg Die Isselburger Außenbereiche bekommen bald schnelles Internet: Deutschen Telekom beginnt mit dem Ausbau der ersten Abschnitte.

Jetzt geht es los. Der Breitbandausbau im Isselburger Außenbereich beginnt. „Ich freue mich besonders, dass trotz Corona jetzt mit dem Breitbandausbau begonnen werden kann“, sagte Bürgermeister Michael Carbanje bei einem Pressetermin zum Auftakt an der Pferdehorster Straße.

Hier beginnt die durch die Deutsche Telekom beauftragte Firma Siebers mit den Tiefbauarbeiten in Los 1, was die Bereiche Anholt und Nord-Vehlingen betrifft. Bis Ende April könnten diese Arbeiten abgeschlossen sein. Jene, die einen Vertag abgeschlossen haben, dürfen sich auf Leitungen mit 100 Mbit/s Down- und Upload freuen, erklärt Stefan Schönell, Deutsche Telekom: Endlich schnelles Internet.

Rat soll Aufträge für Los 3 im Februar billigen

Mitte Januar startet auch der Ausbau für Los 2 - Herzebocholt, Werth, Teile von Heelden -, der dann Anfang Mai spätestens fertig sein soll, erklärte Bauleiter Wolfgang Standtke.

In Los 3 für Vehlingen und Heelden konnte das Ausschreibungsverfahren noch gerettet werden, nachdem hier vorgesehen wurden: „Wir haben die Unternehmen aufgefordert, nochmal neue Angebote vorzulegen“, so Carbanje. Der Rat soll in der Sitzung am 10. Februar den Auftrag billigen.

Der Ausbau wird in verschiedenen Varianten durchgeführt. Mit offenen Gräben, mit oberirdischen Masten sowie mit Spülbohr- und Bodenverdrängungsverfahren.

90 Prozent wird gefördert

Die Aufteilung in drei Lose war erforderlich, weil die Gesamtfördersumme jeweils nicht über zwei Millionen Euro liegen darf. Die Gesamtinvestitionen für die Lose 1 und 2 liegen bei etwa 2,87 Millionen Euro. Bei einer Förderquote von 90 Prozent werden rund 2,58 Millionen Euro bezuschusst, womit die Stadt einen Eigenanteil von etwa 287.000 Euro beisteuern muss. Finanziert werden die Zuwendungen je zur Hälfte vom Land NRW und von der Europäischen Union aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.isselburg.de. Wer noch einen Vertrag abschließen will, findet hier auch Kontaktdaten. Straßensperrungen werden für die Bauarbeiten übrigens nicht erforderlich sein.

