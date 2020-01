Isselburg: Bürgermeister freut sich über neuen Hausarzt

Die Freude ist groß. Und zwar bei allen Beteiligten. Denn die Gemeinschaftspraxis Katzer-Schweckhorst in Anholt wächst. Ab April unterstützt Dr. Stephan Scheider mit einem eigenen Kassenarztsitz das Team der Mediziner Dr. Stefanie Schweckhorst und Dr. Jürgen P. Katzer.

„Ich freue mich, dass Dr. Schneider den Weg aus Rhede zu uns gefunden hat“, sagte nun Bürgermeister Michael Carbanje bei der Vorstellung des neuen Allgemeinmediziners in der Anholter Praxis, der bereits seine Hospitation dort gestartet hat, ab Februar dort als Honorararzt und ab 1. April mit eigenem Kassensitz in der Praxis arbeiten wird. Wichtig: Dr. Stephan Schneider erweitert das Team. Jürgen P. Katzer wird auch weiterhin für die Patienten da sein.

Von Rhede nach Isselburg

Der gebürtige Berliner, der im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen ist und nun mit Frau und seiner fünfjährigen Tochter in Rhede lebt, ist auf Frank Schaffeld von der Stadt Isselburg zugegangen und hat sich aktiv nach einer Arbeitsmöglichkeit in Isselburg umgeschaut.

Dieser wusste um die Suche der Anholter Gemeinschaftspraxis nach einem weiteren Kollegen. Es kam zum Gespräch. „Und dieses verlief sehr, sehr gut“, so Stefanie Schweckhorst, die sich freut nach langer Suche und einigen erfolglosen Erstgesprächen einen neuen Kollegen im Team begrüßen zu dürfen.

In Frankfurt Medizin studiert

Der Neue ist 42 Jahre alt und hat in Frankfurt studiert. Mit seiner Frau ist er dann vor einigen Jahren nach Rhede gezogen. Hier hat er als angestellter Arzt in einer Praxis gearbeitet, ebenso in Bocholt. Doch in letztere klappte die Zusammenarbeit nicht so gut. „Daher habe ich mich nach einer neuen Praxis umgesehen und freue mich nun in Anholt auf die Patienten“, so Schneider.

Denn hier habe auch auf Anhieb die Chemie zu den Kollegen gepasst. Und auch die jeweilige Einstellung zum Ärzteberuf. „Hier darf man einfach nicht auf die Uhr schauen, muss auch mal bereit sein, länger zu arbeiten“, weiß Stefanie Schweckhorst.

Spatenstich für das Ärztehaus in den Startlöchern

Sie als auch ihre zwei Kollegen freuen sich nun auf die Zukunft. Die hoffentlich bald auch im neuen Ärztehaus im Linders Feld starten kann.

Denn hier steht man in den Startlöchern für den ersten Spatenstich. Dann wird alles größer, moderner, behindertengerechter „und mit mehr Parkplätzen“ ausgestattet, wie Stefanie Schweckhorst verrät. Ausschlaggebend für das Anheuern in Isselburg sei dies aber nicht gewesen, so Schneider. Aber sicherlich eine schöne Aussicht.

Schulenberg geschlossen

Etwas entspannter sehen nun auch die Verantwortlichen der Stadt Isselburg in die Zukunft was die hausärztliche Versorgung angeht. Denn zumindest in Anholt und auch Werth konnte die Ärzteschaft verjüngt werden. Kritischer ist da die Lage in Alt-Isselburg. Denn hier hat nun auch die Praxis von Dr. Wilhelm Schulenberg geschlossen.

„Doch hier sind wir bereits in Gesprächen“, versichert der Bürgermeister Carbanje.

>>Stetig die Ärzteschafts verjüngt in Isselburg

Schon seit Jahren beschäftigt der Hausärztemangel die Stadt Isselburg. Vor einigen Jahren waren viele Mediziner der Stadt schon im höheren Alter. Eine erste Verjüngung ist bereits Mitte 2018 gelungen. Damals übernahm Maurice Selhorst die Praxis von Dr. Hannes Benninghoff in Werth.

Bereits zwei Jahre zuvor, Anfang 2016, konnte sich Anholt über einen neuen Mediziner freuen. Dr. med. Arun Subburayalu zog mit seiner Praxis in das Gesundheitszentrum an der Augustastraße im Augustahospital. Dort behandelt er auch Kinder und Erwachsene.