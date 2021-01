Fragen an den Bürgermeister

Fragen an den Bürgermeister Isselburg: Darauf freut sich Michael Carbanje im Jahr 2021

Isselburg Michael Carbanje wirft noch mal einen Blick zurück auf das Jahr 2020. Das hat den Isselburger Bürgermeister bewegt.

Was hätte 2020 in Isselburg für ein Jahr werden können? Denn in der Stadt an der Issel hätte es einige Vereinsjubiläen oder Feste gegeben. Etwa hätten 100 Jahre Westfalia Anholt oder 500 Jahre Schützengesellschaft Werth gefeiert werden können.

Doch auch bei vielen Anlässen hätte es die Gelegenheiten zum Treffen, Plaudern und Genießen gegeben: Stadtfest Isselburg, Schützenfeste, Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr, Weihnachtsmärkte und und und…"Unser Veranstaltungskalender war wieder prall gefüllt und hätte für ein abwechslungsreiches Jahr gesorgt. All dies ist nicht so gekommen und über allem prangt nur das große Plakat mit dem Wort abgesagt", so Isselburgs Bürgermeister Michael Carbanje.

Was ist von 2020 ihm dennoch in Erinnerung geblieben? Die NRZ hat den Isselburger Bürgermeister gefragt.

Was war Ihre größte berufliche Herausforderung 2020?

Die Bewältigung der Corona-Pandemie. Das begann im März/April, da musste man sich mit einem komplett neuen Thema befassen. Es gab keine Rechtsgrundlagen und so gut wie keine Erfahrungen dazu. Das war schon eine besondere Situation und schwierig. Mein Mitgefühl geht an alle, die durch die Corona-Pandemie gesundheitlich belastet wurden, Angehörige verloren haben, oder in Ihrer Existenz gefährdet sind.

Was haben Sie in 2020 am meisten vermisst?

Das Persönliche und die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern. Die Kultur- und Vereinsveranstaltungen. Alles in Allem kann man sagen, dass es insgesamt ein hartes Jahr für uns alle war und hoffe, dass es 2021 besser wird.

Was nehmen Sie als Bürgermeister als Erfahrung, als Erlerntes aus dem Jahr 2020 mit?

Dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und vor allem in unserem Isselburg zusammenhalten, wenn es hart auf hart kommt. Wir haben außerdem in der Verwaltung gelernt, noch schneller und kurzfristiger auf veränderte Situationen zu reagieren. Hierfür nochmals meinen recht herzlichen Dank.

Auch im Corona-Jahr 2020 gab es sicher schöne Momente. Welcher war es für Sie und warum?

Sehr schön für mich war der letzte Ratsbeschluss, dass wir die weiterführende Schule für Isselburg nun endgültig auf den Weg gebracht haben und dass dem Verein die Sicherheit gegeben wurde, dass wir die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und entsprechende Verträge aushandeln können.

Schön war auch zu sehen, dass im Kreis Borken die Corona-Regeln überwiegend einheitlich in den Kommunen umgesetzt wurden, dass das immer super geklappt. Ich fand es toll, dass die Bürgerinnen und Bürger alle bis auf ganz wenige Ausnahmen so diszipliniert waren und mitgemacht haben. Dafür nochmals mein herzliches Dankeschön.

Worauf freuen Sie sich in 2021?

Auf einen ganz normalen Alltag. In der Hoffnung, dass die Impfungen Wirkung zeigen, freue ich mich auf verstärkte Bürgernähe und eine schrittweise Rückkehr zur Normalität und dass man sich wieder von Angesicht zu Angesicht ohne Masken unterhalten kann. Normalität halt!

Mit welchem Gefühl gehen Sie in das Jahr 2021?

Mit Zuversicht. Ich hoffe auf ein weiterhin gutes Miteinander im Jahr 2021.