Ulft/Anholt. Diese Wanderung, die in der Nähe von Isselburg-Anholt startet, ist legendär: Am Sonntag ist wieder die jährliche Midwinterhornwanderung.

Isselburg: De Huttepiepen laden zur Wanderung im Grenzgebiet

Diese Wanderung, die in der Nähe von Isselburg-Anholt startet, ist fast schon legendär: Am kommenden Sonntag, 8. Dezember, wird wieder die jährliche Midwinterhornwanderung von der Midwinterhorngruppe De Huttepiepen aus Ulft in Holland organisiert.

Und statt einer Wanderung, gibt es sogar zwei Wanderungen – und zwar mit unterschiedlicher Länge.

Zwei Strecken können gewandert werden

Die kürzere Strecke ist acht Kilometer lang und bietet auch die Möglichkeit einen Rastplatz aufzusuchen. Die kurze Strecke ist hervorragend geeignet für Familien mit Kindern. Die Zweite hat eine Länge von 15 Kilometern und hat zwei Rastplätze vorgesehen. Diese ist geeignet für echte Grenzgänger und Wanderer. Denn die Strecke führt zweimal über die Grenze.

Die beiden Wanderstecken führen über Landstraßen, Waldwegen und Wiesenwegen, so die Organisatoren. Alle Bereiche seien gut fürs Wandern geeignet. Wälder, Fischtreppen, Dämme und Ufer der Oude Ijssel (Issel) und Aa-Strang sind die Kulisse für diesen Spaziergang.

Auch die Huttepiepen-Suppe ist wieder im Angebot

Unterwegs gibt es Ruheplätze mit Toiletten und Verzehr, wo man sich wieder aufwärmen, ausruhen und ein wenig unterhalten kann. Sehr bekannt sind hier als Stärkung die Huttepiepen-Suppe, sowie Kaffee, Tee, Glühwein und Schokoladenmilch.

Der Start ist bei der DRU Industriepark, Hutteweg 28a in Ulft. Hier sind genügend Parkplätze vorhanden für die Wanderer. Verkauf der Wanderkarten ist von 10.30 bis 12 Uhr (15 km) und von 10.30 bis 12.30 (8 km) am Ketelhuis-OVGG.

Midwinterhornbläser erwarten die Wanderer

Unterwegs gibt es an verschieden Stellen ins gesamt bis zu 40 Midwinterhornbläser, die den geheimnisvollen und sonorer Klang der verschiedener Hörner hören lassen. Der Clou: „Sie können es ruhig unterwegs mal anprobieren, wir lehren es Ihnen gerne“, bieten die Huttepiepen an.

Die Tradition „Middewinterhorn blasen” ist übrigens eine uralte Tradition. Von Beginn an wurde das

Middewinterhorn verwendet als Signalhorn zur Übertragung von Nachrichten. Die Huttepiepen gibt es mittlerweile mehr als 25 Jahre und sind oft anwesend bei Schulen, Weihnachtsmarkten, Konzerten und andere öffentliche Veranstaltungen.

Hier gibt es mehr Informationen

