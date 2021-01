Isselburg: Diebe stehlen ein graues E-Mountainbike

Isselburg Diebe waren am Montag auf der Minervastraße in Isselburg unterwegs. Sie entwendeten ein graues, verschlossenes E-Mountainbike.

Auf ein E-Mountainbike hatten es Diebe am Montag in Isselburg abgesehen: Die Täter entwendeten ein graues Zweirad vom Typ Cannondale 700 U Mavaro Active City Ant 47. Es hatte verschlossen an einem Geschäftsgebäude an der Minervastraße gestanden.

Laut Polizei hatte das E-Mountainbike dort etwa zwischen 17.50 und 18 Uhr gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalpolizei in Bocholt unter der Telefonnummer 02871/2990.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]