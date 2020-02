Isselburg: Diskussionen über fixes Datum für OGS-Bescheide

Isselburg. Die FDP wollte das Datum für die OGS-Betreuungs-Bescheide in Isselburg auf den 31. Januar festlegen. Die Stadtverwaltung intervenierte aber.

Bis wann soll die Stadtverwaltung Isselburg die Bescheide über die Zu- oder Absage für die Betreuung der Grundschulkinder versandt haben? Um die Frage rankte sich in der jüngsten Sitzung des Isselburger Rates eine lange Diskussion.

Für die Politik galt es die Neufassung der Satzung der Stadt Isselburg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der offenen Ganztagsschule und der verlässlichen Halbtagsschule in Isselburg zu verabschieden.

FDP wollte schneller eine Verbindlichkeit schaffen

Darin enthalten sind auch verschiedene Fristen. Etwa bis wann die Eltern die Anmeldeformulare für ihre Kinder abzugeben haben. Oder eben auch, bis wann die Stadt die entsprechenden Bescheide versendet. Vor allem bei Letzterem wollte nun die Politik nachjustieren.

Allen voran: die Freien Demokraten. So schlug der FDP-Fraktionschef Kevin Schneider vor, dass die Bescheide seitens der Stadt nun bis zum 31. Januar versandt sein sollten. „Damit die Eltern gegenüber ihrem Arbeitgeber auch eine Planungssicherheit haben, was die Zusage eines Betreuungsplatzes für das Kind angeht“, nannte Schneider den Grund für den Wunsch nach einem festen Datum.

Fachbereichsleiter plagen Zweifel

Frank Schaffeld, Leiter des Fachbereiches 2 der Stadt Isselburg, bat darum, eben kein fixes Datum in der Satzung festzulegen. „Ich halte das für nicht zielführend“, so Schaffeld. Denn was passiere, wenn die Stadt – etwa bei personellen Engpässen – das Datum nicht einhalten könnte? Auch erklärte er aus der Erfahrung der Vergangenheit heraus, dass die Eltern nicht immer gleich alle Formulare parat hätten, manches etwas länger daure und auch Absprachen mit der Schule getroffen werden müssen. Auch das koste manchmal mehr Zeit.

„Wir informieren die Eltern immer darüber, wann mit einer Zusage zu rechnen ist. Unser Ziel ist immer, die Bescheide im Februar zu verschicken“, erklärte Schaffeld. Und auch das habe man immer seitens der Stadtverwaltung geschafft. Er plädierte daher noch einmal, das fixe Datum nicht in die Satzung mit aufzunehmen.

CDU hält Diskussion für überflüssig

„Aber wir wollen Eltern, die alles pünktlich abgeben und damit alles richtig gemacht haben, eben Planungssicherheit geben“, unterstrich noch einmal Schneider. „Und ich weiß nicht, was das für Konsequenzen hat, wenn die Stadt das Datum 31. Januar nicht einhalten kann“, gab Schaffeld zu bedenken.

Letztlich schaltete sich auch Frank Häusler ein. „Ich halte die Diskussion für überflüssig“, so der CDU-Fraktionschef. Frank Schaffeld habe darum gebeten, den 28. Februar als Datum in die Satzung aufzunehmen. „Und das sollten wir auch tun.“ So kam es dann auch. Mehrheitlich stimmte die Politik dafür, dass die Stadt die Bescheide bis zum 28. Februar versenden kann.

So läuft das Prozedere

Damit ist die Anmeldung zur VHTS und zur OGS in Isselburg folgendermaßen geregelt. Bis zum 30. November müssen die Kinder für die Betreuung ab Sommer des Folgejahres angemeldet werden. Bis zum 28. Februar verschickt die Stadt dann die entsprechenden Bescheide.

Anmeldungen, die nach dem 30. November eingehen, werden dann noch einmal in einem separaten Platzvergabeverfahren geprüft. Stichtag für das damit zweite Verfahren wäre dann Ende Mai. Einen Monat später sollen dann die Bescheide für diese Nachrücker-Plätze, falls noch welche vorhanden sind, rausgeschickt werden.