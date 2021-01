Isselburg: Einbrecher hebeln Fenster auf der Deichstraße auf

Isselburg In der Nacht zum Sonntag kam es auf der Deichstraße in Isselburg gegen Mitternacht zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

In der Nacht zum Sonntag kam es auf der Deichstraße in Isselburg gegen Mitternacht zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Einbrecher hatten dazu ein Fenster aufgehebelt. Die Geschädigte, die sich im Wohnzimmer aufgehalten hatte, hatte die Geräusche gehört und bemerkte kurz darauf, dass einer der Täter das Licht im Schlafzimmer eingeschaltet hatte und dieses durchsuchte. Die Geschädigte sprach den Täter an, der daraufhin mit seiner Beute (Schmuck) flüchtete. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt, schwarze

Locken, dünne Statur, sprach mit Akzent.

Auch Zeugen hatte den Täter flüchten sehen. Dieser war (eventuell mit Mittätern) mit einem dunklem VW Caddy oder Touran unterwegs und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Münsterlandtor davon gefahren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter der Telefonnummer 02871/2990.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]