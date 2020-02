Isselburg fordert vom Kreis Anbindung an den Baumwollexpress

Isselburg will nicht weiter nur ein Anhängsel sein. Isselburg will besser angebunden werden. Und zwar an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). „Daher fordert der Rat der Stadt Isselburg die Anbindung an den geplanten Baumwollexpress“, so Harald Janssen, SPD.

Im Rahmen seiner Beschlussfassung über den „3. Nahverkehrsplan“ hatte der Borkener Kreistag grünes Licht für die Konzipierung einer Schnellbusverbindung mit Namen „Baumwollexpress“ auf der Strecke Bocholt-Vreden-Gronau-Bad Bentheim gegeben.

Isselburg ist an den Kosten durch die Kreisumlage beteiligt

Die Gesamtkosten für den zweijährigen Probebetrieb der Strecke beziffert der Kreis Borken auf rund 3,8 Millionen Euro. Der wunde Punk: Isselburg hat davon keinen Nutzen, denn die Stadt wird nicht an den Baumwollexpress angeschlossen. „Muss ihn aber über die Kreisumlage mitbezahlen“, wie Ulrich Gühnen von der CDU erklärte. Und das will die Isselburger Politik nicht einfach hinnehmen.

So brachte die FDP das Thema „Anbindung an den Fernverkehr“ auf die Agende der jüngsten Sitzung des Rates. „Wir halten es für einen fatalen Fehler, Isselburg und insbesondere den Fernverkehrshaltepunkt in Heelden nicht in die Planungen des „Baumwollexpress“des Kreises Borken einzubeziehen“, so FDP-Fraktionschef Kevin Schneider. Dieser machte auch deutlich: Wenn Isselburg angebunden werden will, ist Eile geboten. Denn am 10. Februar tagt der Verkehrsausschuss des Kreises, der sich mit der Strecke des Baumwollexpresses befassen wird.

Rat will ein Signal setzen

Uwe Übelacker von den Grünen erklärt, dass er natürlich für eine Anbindung sei. Ob diese Anbindung allerdings im Bereich Heelden an der Avia-Tankstelle, dort, wo eben auch der Fernbus hält, sein müsse, stellte er zur Debatte.

Ulrich Gühnen unterstrich noch einmal, dass, sollte Isselburg angebunden werden, eigentlich nur wenige Kosten dadurch entstünden, dass an der Haltestelle seitens der Stadt eine Unterstellmöglichkeit für Fahrräder geschaffen werden müsste. Er plädierte daher auch dafür, dass Isselburg ein Signal setzt und sich um die Anbindung der Stadt an die Strecke des Baumwollexpresses bemüht. Felix Kleideiter von der SPD fragte treffend: „Welche Alternative haben wir denn sonst?“ Bekanntlich ist das Gewerbegebiet in Heelden nicht an den ÖPNV angeschlossen – und das, obwohl dort große Arbeitgeber angesiedelt sind.

Stadt Isselburg muss nun schnell Kontakt aufnehmen

Schnell waren sich die Ratsmitglieder einig, dass dringend gehandelt werden muss. Sie beauftragten daher einstimmig Bürgermeister Michael Carbanje damit, Kontakt zum Kreis aufzunehmen und die Anbindung Isselburgs an den Baumwollexpress zu fordern.

Viel Zeit ist nicht. Bereits am Montag tagt der Verkehrsausschuss des Kreises und berät über die Strecke. Wichtig: Der Schnellbus würde das ÖPNV-Angebot in Isselburg erweitern und zusätzlich zur Linie 61 geführt werden.

Zweijährige Probephase für die Schnellbuslinie

Übrigens: Der Nahverkehrsplan des Kreises Borken sieht für den „Baumwollexpress“ zunächst einen zweijährigen Probebetrieb vor. In diesem Zeitraum sollen die Wirtschaftlichkeit der Linie sowie die weiteren ökonomischen und ökologischen Vorteile für den Kreis Borken und die Grafschaft Bentheim durch ein Gutachterbüro bewertet werden.

