An einem parkenden Auto haben sich Unbekannte in der Nacht zum Montag im Isselburger Ortsteil Werth zu schaffen gemacht. Die Täter schlugen die Heckscheibe eines Wagens ein, der an der Eversstraße gestanden hatte.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter der Telefonnummer 02871/2990.