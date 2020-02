Isselburg: In der Isselschule wurde der Flur zum Sportplatz

Isselburg. Erstmals fand nun in der Isselschule in Werth und Isselburg ein Bewegungstag statt. Über 280 Kinder setzten sich mit viel Vergnügen in Bewegung.

Wenn der Schulflur zum Sportplatz wird, dann sorgt das vor allem für eins: Jede Menge Spaß. Und so ist es auch kein Wunder, dass die Schüler der Klasse 4b lauthals schreien. Oder besser: Anfeuern! Wen? „Angelina, Angelina!“, hallt es durch das Gebäude.

Mit viel Konzentration, einem Tennisball und einem Tennisschläger rennt die Viertklässlerin um einen Stuhl, versucht den Ball mit dem Schläger in der Luft zu halten und noch dazu schneller als ihr Klassenkamerad zu sein.

Tennisball-Lauf im unteren Flur der Schule

„Das macht hier großen Spaß“, sagt Annika. Und erntet dabei einstimmiges Kopfnicken von ihren Freundinnen. Der Tennisball-Lauf im unteren Flur der Schule kommt schon mal gut an. Ebenso, wie die sieben weiteren Stationen, die an diesem Vormittag im Grundschulverbund Isselschule am Standort Drengfurter Straße in Isselburg aufgebaut sind. Knapp 180 Schüler kommen hier am Bewegungstag unter dem Motto Fit4future in Bewegung.

Seit 2018 nimmt die Isselburger Schule an Fit4future teil, der großen Präventionsinitiative der DAK-Gesundheit und der Cleven-Stiftung. „Das Programm möchte Kinder zu mehr Bewegung, gesünderer Ernährung, konzentriertem Lernen und Stressbewältigung motivieren“, so Schulleiter Oliver Skukies. Es ist das erste Mal, dass dies in Form des Bewegungstags passiert – der im Übrigen auch schon am Standort Werth stattgefunden hat.

Bewegung in den Schulalltag integrieren

Die Themen Bewegung, aber auch Ernährung für die Schüler und Lehrkräfte ein fester Bestandteil des Stundenplans. Und das auch nicht erst seit 2018. „Wir versuchen Bewegung in den Alltag zu integrieren“, so Skukies.

So gibt es etwa im Grundschulverbund Isselschule nach jeder Unterrichtseinheit die so genannte „Flitz-Pause“ in der sich die Kinder fünf Minuten lang bewegen sollen. Auch in puncto Ernährung ist die Schule aktiv. „Regelmäßig bieten wir dazu Informationsveranstaltungen für die Eltern“, so der Schulleiter.

Bewegungstonnen geschenkt bekommen

Viel Spaß hatten die Kids auch beim Sackhüpfen im Rahmen des Biathlons. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Der Grundschulverbund ist übrigens eine von derzeit 2000 Schulen, die bundesweit von dem kostenfreien Programm der DAK profitieren. Neben dem Bewegungstag hat die Schule so genannte Bewegungstonnen erhalten. Deren Inhalt? Zahlreiche Utensilien, um die Bewegung zu fördern. Und mehr noch.

Die Schule hat dank des Programms Fit4future -Lehrercoaches in der Schule. Pädagogin Lina Gessel und Michael Schulz haben sich extra fortbilden lassen – und auch den Bewegungstag vorbereitet.

Zwei Stationen in der Turnhalle aufgebaut

Im Rahmen eines Wettbewerbs durchlaufen die Kinder in dessen Rahmen in einem Parcours die Fit4future-Module Bewegung, Ernährung und Brainfitness – also Hirntraining.

Dabei wird dann nicht nur das Klassenzimmer und der Flur zu einer Bewegungs- oder Ernährungsstation, sondern natürlich auch die Turnhalle. Hier konnte sich gleich an zwei Stationen gemessen werden. Nämlich beim abgewandelten Eisstockschießen und Biathlon. Und auch hier: Anfeuerungsrufe und freudiges Lachen bestimmten die Szenerie. Es ist damit eindeutig: Der Isselschule macht Bewegung großen Spaß.