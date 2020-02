Isselburg: In diesem Ort sind Grundstücke teuerer geworden

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Borken hat erneut getagt. Sein Thema? Die Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt. In seinen diesjährigen Richtwertsitzungen stellte er nochmals zum Teil stark steigende Preise und ein insgesamt nur leicht gestiegene Angebot an Immobilien gegenüber den Vorjahren fest.

Mit 3.416 vorgelegten Kauffällen stieg das Vertragsaufkommen um rund ein Prozent und erreichte damit einen Flächenumsatz von etwa 8,7 Quadratkilometer (874 Hektar) und einem Gesamtwert von rund 698 Millionen Euro. Während der Flächenumsatz gegenüber 2018 damit um sieben Prozent stieg, lag der Geldumsatz insgesamt um 18 Prozent höher.

Günstigestes Ackerland im Kreis gibt es in Isselburg

Den deutlichsten Preisanstieg bei gleichzeitig knappem Angebot verzeichnete der Gutachterausschuss im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke. Die Preise für solche Flächen haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gutachterausschusses seit 2011 mehr als verdoppelt.

Kostete der Quadratmeter 2011 im Mittel noch 5,08 Euro, so werden aktuell im kreisweiten Durchschnitt 10,44 Euro fällig. Dabei reicht das Niveau der Bodenrichtwerte für Ackerland von 7,50 Euro pro Quadratmeter in Isselburg bis zwölf Euro in Borken. Nur in vier Gemeinden des Zuständigkeitsbereichs liegen die Bodenrichtwerte für Acker noch unter zehn Euro pro Quadratmeter (Isselburg, Legden, Reken, Velen).

Gebietstypischer Wert liegt bei 105 Euro je Quadratmeter

Die Zahl der verkauften Baugrundstücke lag mit rund 400 Fällen auf Vorjahresniveau. Bei einem um elf Prozent gestiegenen Geldumsatz in Höhe von etwa 35 Millionen Euro kostete der durchschnittliche Bauplatz im vergangenen Jahr 158 Euro pro Quadratmeter. Auch in diesem Sektor mussten die Bodenrichtwerte vielerorts zum Teil erheblich angehoben werden.

So musste der Richtwerte in Isselburg um etwa 20 Euro angehoben werden. Der höchste Preisanstieg wurde in Legden (+ 22 Prozent) festgestellt, gefolgt vom Isselburger Ortsteil Anholt mit 17 Prozent. Der gebietstypische Wert für mittlere Wohnanlagen liegt in Isselburg bei 105 Euro pro Quadratmeter. Ein freistehendes Ein- und Zweifamilienhäuser mit einer Grundstücksfläche von 350 bis 800 Quadratmeter wird in guter Lage mit einem Richtwert von 125 Euro je Quadratmeter veranschlagt, eines in mittlere Lage mit 95 Euro.

Grundstücksmarkt hat an Fahrt aufgenommen

Dass der Grundstücksmarkt in einzelnen Bereichen an Fahrt aufgenommen hat, konnte auch bei den Ein- und Zweifamilienhäusern festgestellt werden. Hier werden mittlerweile vermehrt Preise zwischen 250.000 und 350.000 Euro gezahlt. Während früher die häufigsten Preise im Bereich zwischen 150.000 und 250.000 Euro lagen, verschiebt sich dies inzwischen hin zu Preisen bis 350.000 Euro, so der Gutachterausschuss.

So kostete ein durchschnittlich 31 Jahre altes Ein- oder Zweifamilienhaus auf einem 596 Quadratmeter großen Grundstück mit 152 Quadratmetern Wohnfläche im vergangenen Jahr pro Wohnflächenquadratmeter im Mittel 1.880 Euro. Bei den Doppelhaushälften bzw. den vergleichbaren Reihenendhäusern betrug der Preisanstieg je Quadratmeter Wohnfläche rund 300 Euro, sodass der Durchschnittspreis für ein 26 Jahre altes Doppelhaus hier bei etwa 231.000 Euro lag. Im Vorjahr waren es noch rund 193.000 Euro.

>>Hier sind weitere Informationen einsehbar

Sämtliche Ergebnisse seiner Auswertungen stellt der Gutachterausschuss in Kürze in seinem Grundstücksmarktbericht für alle kostenfrei im Internet zur Verfügung. Die neuen Bodenrichtwerte können kurzfristig auf der Homepage des Gutachterausschusses unter http://gutachterausschuss.kreis-borken.de/, dort unter „Geodatenatlas Kreis Borken“, eingesehen werden.

Beides und weitere interessante Informationen sind unter www.boris.nrw.de zu finden. Auskünfte dazu werden bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Borken ab sofort erteilt. Sie ist erreichbar unter den Telefonnummern 02861/82-2520, 82-2522, 82-2523 oder 82-2524.