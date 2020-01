Isselburg: In Werth begrüßten Gemeindemitglieder das Jahr

Es ist schon seit vielen Jahren Tradition, dass sich am erstem Sonntag nach Beginn des neuen Jahres die Gläubigen der Gemeinde St. Peter und Paul in Werth zu einem Neujahrsempfang im Pfarrheim treffen.

Und zwar um sich ein gesegnetes, neues Jahr zu wünschen, das alte Jahr noch einmal kurz aufleben zu lassen, zu erfahren, was im neuen Jahr alles geplant ist oder einfach ein wenig Zeit miteinander zu verbringen, um auf das neue Jahr anzustoßen.

Mittagessen für alleinstehende Menschen kommt gut an

So fanden sich auch in diesem Jahr wieder etwa 40 Gemeindemitglieder ein, um diese Tradition fortzusetzen. Einen guten Start hatte das gemeinsame Mittagessen für alleinstehende Menschen, welches im letzten Jahr auf Initiative von Beatrix van der Lieth ins Leben gerufen worden ist.

So zwischen 30 und 40 Personen treffen sich einmal im Monat, um in Gesellschaft zu speisen und von zwei ehrenamtlichen Köchinnen – Gaby Eikelberg und Conny Bücker – bekocht zu werden. „Das Essen ist immer hervorragend“, wusste deshalb auch Beatrix van der Lieth zu berichten, „und ist immer ein ganz besonderer Sonntag“.

Fronleichnamsprozession wird von St. Pankratius ausgerichtet

Auch fand die Fronleichnamsprozession im letzten Jahr in Werth statt und war hervorragend organisiert. In diesem Jahr wird sie von der Gemeinde St. Pankratius in Anholt ausgerichtet. Das Insektenhotel, welches im Rahmen des St. Franziskus-Festes in Werth auf dem Kirchberg aufgebaut wurde, ist schon von vielen Menschen besucht worden. „Die Kindergärten und auch diverse Gruppen haben das Insektenhotel im letzten Jahr gerne besucht“, wusste Pastoralreferentin Ilka Schmeing zu berichten.

Über die Art wie in seiner Heimat der Jahresübergang gefeiert wird, wusste Kaplan Virginus Nwosu zu erzählen. Wichtiger Bestandteil ist da der Wunsch nach Versöhnung und der Friedensgruß an Freunde, Nachbarn, Bekannte und alle Gemeindemitglieder – alte Gewohnheiten einfach hinter sich lassen und Neues beginnen.

Pastoralassistentin hat Prüfungen gemeistert

„Ich wünsche mir für das neue Jahr, dass wir Frieden weitergeben“, war die Erwartung des Kaplans für das Jahr 2020. Pastoralassistentin Maria Thier wusste zu berichten, dass sie im letzten Jahr einige Prüfungen absolviert hatte, aber auch noch weitere in diesem Jahr anstehen. Ab dem neuen Schuljahr im Sommer macht sie ihr religionspädagogisches Jahr an einer der Grundschulen in Isselburg und ist danach mit ihrer Ausbildung im Jahre 2021 fertig.

Und was ist geplant für das Jahr 2020? Zwar muss der Friedhof noch restauriert werden und am Kirchberg sind noch Arbeiten zu erledigen, aber ansonsten ein ganz normales Jahr ohne Baumaßnahmen und Personalveränderungen. Und ein paar Sternsinger – Mira (11), Leona (10) und Neo (8) – hatten sich unter die Gemeindemitglieder gemischt und brachten mit ihrem Sternsingerlied Gottes Segen.

Viel Geld gesammelt

Insgesamt 1720 Euro wurden in der Gemeinde St. Peter und Paul bei der Sternsingeraktion gesammelt, um eines der weltweit 1.832 Projekte in 111 Ländern zu unterstützen.

Einen guten Rat hatte Ilka Schmeink noch für die Gemeindemitglieder, den sie von ihrem Vater übernommen hat. „Wenn es dir nicht gut geht, dann schau nach unten zu denen, denen es noch schlechter geht und nicht nach oben zu denen, denen es besser geht.“