Isselburg läutet am Freitag den Advent gemütlich ein

Der erste Advent steht vor der Tür. In Isselburg heißt das: Es ist wieder Zeit für Glühwein. Und der wird mittlerweile traditionell am Freitagabend vor dem ersten Advent gereicht.

Auch 2019 wird wieder zum Isselburger Advent-Abend geladen. Der Veranstaltungsstart ist am kommenden Freitag, 29. November, um 17 Uhr wieder der Marktplatz Isselburg – gleich gegenüber dem Rathaus an der Minervastraße.

Die große Tanne wird von Kindern geschmückt

Zum vierten Mal findet der Glühwein-Abend auf dem Marktplatz vor dem Rathaus statt. Mit dabei ist natürlich auch in diesem Jahr wieder ein Highlight. Und zwar der große Tannenbaum, der darauf wartet, von den Isselburger Kindern geschmückt zu werden.

Wie im Vorjahr auch, sind die Kinder aufgerufen, den großen Weihnachtsbaum mit ihrem selbst gebastelten Baumschmuck zu verzieren. Damit dies nicht nur im unteren Teil des Baumes geschieht, stellt die Firma Boiting aus Hamminkeln, wie im Vorjahr, einen Steiger kostenfrei zur Verfügung.

Besondere Belohnung für Kinder

Jedes Kind, dass sich aktiv an der Schmückaktion beteiligt, erhält eine mit Süßigkeiten gefüllte Tüte. Mit dabei sein werden auch wieder die Pfadfinder, die die Besucher mit leckeren Waffeln versorgen werden. Für das Herzhafte ist die Metzgerei Hormann zuständig und für die Getränke in kalter und heißer Form sorgt Andre Biesemann.

Was an so einem Abend nicht fehlen darf, ist natürlich Musik. Guido Schrader mit dem Orchester C’est Bon für die musikalische Unterhaltung sorgen. Doch mit dabei ist auch Nachwuchs-Zumbagruppe des Isselburger TV.

Das müssen Busfahrer beachten

Wichtig: Die Minervastraße ist an diesem Abend zwischen der Bruchstraße/Münsterdeich und der Parkstraße ab 16 Uhr gesperrt wird. Und das hat auch Folgen für den Busverkehr. Denn die Haltestelle am Rathaus in Isselburg steht den Nutzern der Linie 61 von 16.05 Uhr bis einschließlich der letzten Busfahrt am 29. November nicht zur Verfügung.

Am nächsten Tag wird die Bushaltestelle wie gewohnt wieder angefahren.