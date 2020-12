Isselburg: Mobile Teams starten am Sonntag mit der Impfung

Mobile Teams starten am Sonntag mit der Impfung in Alten- und Pflegeheimen. Im ersten Schritt werden 180 Impfdosen geliefert.

Das NRW-Gesundheitsministerium hat dem jetzt genaue Informationen über die anstehende erste Lieferung des Biontech-Impfstoffs übermittelt. Danach gibt es – wie für alle anderen Städte und Kreise in NRW – zunächst 180 Impfdosen, die am Sonntag, 27. Dezember, in Alten- und Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet verimpft werden sollen. Weitere Lieferungen mit größeren Stückzahlen hat das Land für die kommende Woche und Mitte Januar angekündigt.

Verteilung erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel

Die Verteilung erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel der über 80-Jährigen auf die Städte wie auch Isselburg und Kreise. Für den Kreis Borken werden voraussichtlich an drei Terminen bis zum Jahresende insgesamt ca. 2.590 Impfdosen erwartet. Mit dem verfügbaren Impfstoff werden zunächst Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft.

Auch das Personal dieser Häuser sowie die Mitarbeitenden der Krankenhäuser, die in besonderen Risikobereichen arbeiten, gehören zu der ersten Gruppe und werden baldmöglichst geimpft. Für die Impfung ist die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) zuständig.

