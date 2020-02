Ab Montag übernimmt die Neue: Marie Therese Ngah tritt die Nachfolge von Dr. med. Richard Lueb an. Nachdem die Praxis des Mediziners, der nun im Ruhestand ist, rund eine Woche geschlossen war, wird die 36-jährige Ärztin fortan die Patienten in den Räumen an der Gartenstraße begrüßen. „Am Montag habe ich mein Team gebeten, dass keine Termine gemacht werden“, so Ngah.

Notfälle werden selbstverständlich behandelt. Die zweifache Mutter möchte zunächst die Zeit nutzen, um Team und eventuell einige Patienten kennenzulernen. „Ab Dienstag geht es dann richtig los“, so Ngah. Der Nachname wird übrigens „Gah“ ausgesprochen, das „N“ ist stumm.

Internistin hat bereits in Duisburg und Bochum gearbeitet

Ngah stammt gebürtig aus Kamerun. Vor 19 Jahren ist sich nach Deutschland gekommen und hat in Gießen ihr Medizinstudium begonnen. Beendet hat sie dieses dann in Essen. Nach dem Studium arbeitete sie als Internistin an Kliniken in Duisburg und Bochum.

Doch mit zwei Kindern – Ngah hat zwei Jungs im Alter von sechs und acht Jahren – ist die Arbeit mit Schichtplänen nicht immer einfach. Und so entschied sich die 36-Jährige: „Ich will Hausärztin werden.“

Praxisübernahme mit Unterstützung der Stadt geregelt

„Und darüber haben wir uns dann gefreut“, so Michael Carbanje. Isselburgs Bürgermeister ist froh, dass sich Ngah als Nachfolgerin für die Praxis von Dr. med. Richard Lueb meldete. Über verschiedene Wege landete sie schließlich bei Frank Schaffeld.

Der Leiter des Fachbereiches 2 der Stadt Isselburg erklärte die Gegebenheiten – und packte letztlich auch der Ärztin bei ihrem Schritt der Praxisübernahme unter die Arme. Denn dabei gebe es viel Bürokratie zu bewältigen.

Fördermittel an neue Ärzte gezahlt

Mit Ngah ist es Isselburg gelungen, nun vier neue Mediziner in die Stadt zu holen. Neben ihr konnten in den vergangenen zwei Jahren Dr. Maurice Selhorst, sowie Dr. Stephan Schneider akquiriert werden. Ganz neu im Bunde ab April ist außerdem Dr. Anja Decker, die Dr. Maurice Selhorst in seiner Werther Praxis unterstützen wird.

Ihnen allen gemein: Um besser in Isselburg mit einer eigenen Praxis Fuß fassen zu können, haben sie Fördermittel in Höhe von 50.000 Euro – gezahlt von der Stadt Isselburg und genehmigt durch den Rat der Stadt – erhalten. Dafür sind die Ärzte aber auch daran gebunden, so geben es die Richtlinien vor, zehn Jahre in Isselburg zu praktizieren.

Eigeninitiative hat sich ausgezahlt

Bereits seit 2012 hat sich die Stadt Isselburg mit dem drohenden Hausarztmangel beschäftigt – und unter anderem auch die Gründung des Ärztenetzwerkes Bohris – gemeinsam mit den Städten Bocholt und Rhede – vorangetrieben. Das Werben um die Ärzte und auch der Austausch haben nun dazu geführt, „dass in Isselburg die Versorgungsquote bei annähernd 100 Prozent liegt“, so Schaffeld.

Bürgermeister Michael Carbanje unterstreicht, dass er vor allem froh, dass nach neuen Medizinern in Werth und Anholt auch für Alt-Isselburg eine Kollegin gefunden zu haben. Denn hier waren sonst immer zwei Hausärzte beheimatet. „Mit der Übernahme der Lueb-Praxis durch Frau Ngah können nun auch die Isselburger weiterhin in ihrem Ortsteil zum Arzt gehen.“

Neue Öffnungszeiten der Praxis

Die neue Ärztin hat im Übrigen die Öffnungszeiten der Praxis angepasst. Vormittags ist von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr geöffnet, sowie am Dienstag von 15 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr.

>> Erfolgreiche Offensive

Schon seit Jahren beschäftigt der Hausärztemangel die Stadt Isselburg. Vor einigen Jahren waren viele Mediziner der Stadt schon im höheren Alter. Eine erste Verjüngung ist bereits Mitte 2018 gelungen. Damals übernahm Maurice Selhorst die Praxis von Dr. Hannes Benninghoff in Werth. Bereits zwei Jahre zuvor, Anfang 2016, konnte sich Anholt über einen neuen Mediziner freuen. Dr. med. Arun Subburayalu zog mit seiner Praxis in das Gesundheitszentrum an der Augustastraße im Augustahospital.

Ab April unterstützt Dr. Stephan Schneider mit einem eigenen Kassenarztsitz das Team der Mediziner Dr. Stefanie Schweckhorst und Dr. Jürgen P. Katzer.