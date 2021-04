Ein per Haftbefehl wegen Unterschlagung gesuchter Niederländer wurde auf dem Rastplatz Kälberweide an der A3 verhaftet.

Bundespolizei Isselburg: Per Haftbefehl gesuchter Mann an der A3 verhaftet

Isselburg. Bundespolizei nahm auf A3 am Rastplatz Kälberweide per Haftbefehl gesuchten Niederländer fest. Nach bezahlter Geldstrafe wurde er entlassen.

Am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr kontrollierte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Kälberweide bei Isselburg einen 40-jährigen Niederländer in einem in Lörrach zugelassenen Audi A 6 Avant. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft in Osnabrück den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen Unterschlagung suchte.

80-tägige Haftstrafe abgewendet

Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion in Kleve gebracht. Die ihm drohende 80-tägige Haftstrafe konnte der Gesuchte abwenden, da ein Freund die fällige Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro am Donnerstag auf der Dienststelle bezahlte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen hat die Bundespolizei den Niederländer heute aus dem Gewahrsam entlassen und die Weiterreise gestattet.