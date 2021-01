Isselburg: Pkw-Fahrer (22) hatte Cannabis geraucht

Cannabis im Blut und dabei hatte ein junger Autofahrer am Mittwoch in Isselburg. Polizeibeamte hatten den 22-Jährigen kontrolliert.

Cannabis im Blut und dabei hatte ein junger Autofahrer am Mittwoch in Isselburg. Polizeibeamte hatten den 22-Jährigen kontrolliert, als er am späten Abend die B 67 befuhr. Aus dem Inneren des Wagens schlug den Beamten Cannabisgeruch entgegen - ein Test schlug entsprechend positiv an.

Blutprobe entnommen

Die Polizisten stellten eine geringe Menge der Droge sicher. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und untersagten die Weiterfahrt.

