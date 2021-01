Isselburg: Schulträger wird durch neun Mitglieder gegründet

Isselburg Mitglieder von Schule für Isselburg arbeiten weiter an der Zukunft der Gesamtschule Weitblick. Gründung des Schulträgers steht an.

Bürgermeister Michael Carbanje hat es im Interview mit der NRZ zum Jahreswechsel gesagt: "Sehr schön für mich war , dass wir die weiterführende Schule für Isselburg nun endgültig auf den Weg gebracht haben und dass dem Verein die Sicherheit gegeben wurde, dass wir die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und entsprechende Verträge aushandeln können."

Mit seiner Erklärung "spricht er uns allen aus dem Herzen und verschafft unserem Projekt – wie so oft – den stärksten Rückhalt", erklärt Dr. Andreas Pasckert seitens des Vereins Schule für Isselburg. Er und seine emsigen Mitstreiter, die die noch zu gründende Gesamtschule Weitblick in privater Trägerschaft auch 2021 weiter voranbringen wollen, waren auch seit dem so wichtigen Ratsbeschluss von Mitte Dezember umtriebig.

Neun Mitglieder gründen den Schulträger

In den nächsten Wochen werden neun Mitglieder von „Schule für Isselburg“, so kündigt Pasckert an, den neuen Schulträger gründen. "Es sind Mütter und Väter, die ihren Kindern eine gute Bildung ortsnah ermöglichen wollen, und höchst engagierte Vorstandsmitglieder", so der Vorsitzende des Vereins.

Von einem Isselburger Unternehmen seien 62.500 Euro als Spende zugesagt worden, von denen bereits 12.500 Euro für die Gründung des Trägers auf dem Konto eingegangen sind. Diese Gelder würden eine notwendige Voraussetzung für den Träger bilden. "Denn die Gründung der Träger gGmbH, die professionellen Berater, wie auch die Erstausstattung unserer Gesamtschule sind mit erheblichen Kosten verbunden", erklärt Pasckert.

2021 stehen Änderungen an

Das neue Jahr wird für Schule für Isselburg mit einigen Änderungen verbunden sein. Die Vorbereitung des eigentlichen Geschäftsbetriebs der Gesamtschule wird die Aufgabe des künftigen Trägers sein. Dazu zählen die Verhandlungen mit den Behörden, die Bereitstellung von Personal und Infrastruktur und die Einstellung von Lehrern. Zudem muss bis zum Dezember 2021 die Beantragung der Genehmigung bei der Bezirksregierung und die Gewinnung von Schülern für den Schulbeginn am 1. August 2022 abgeschlossen sein.

Die Initiative Schule für Isselburg wird sich 2021 außerdem zu einem Förderverein wandeln: "Wir werden Gelder für den Träger einwerben und unsere Gesamtschule mit allen verfügbaren Kräften unterstützen", kündigt Pasckert an. Ab März 2021 stehen bei Schule für Isselburg zudem planmäßig Neuwahlen an.

Herausfordernde Aufgabe für den neuen Schulträger

Schule für Isselburg und dann eben auch der künftige Schulträger verbinde "die herausfordernde und schöne Aufgabe, eine neue Gesamtschule für die Jugend unserer Stadt aufzubauen. Dieser Standort wird zum geistig-kulturellen Zentrum Isselburgs erblühen", ist sich Pasckert sicher.

Menschen aus allen Ortsteilen, aller Altersstufen und mit unterschiedlichen Hintergründen sollen - so sieht es die Initiative vor - in der neuen Gesamtschule Weitblick, die auf dem Gelände der alten Verbundschule am Stromberg entstehen soll - zusammenfinden, um ein gemeinsames Lernen und Leben erleben.