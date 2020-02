Isselburg: SPD zog beim Neujahrsempfang klar Stellung

Gemeinsam blickte man voller Tatendrang auf das neue Jahr beim Neujahrsempfang des Isselburger Ortsvereins der SPD am Sonntag im historischen Rathaus in Werth. Dabei kamen besonders die Themen Verkehrsanbindung vor Ort, der Breitbandausbau, der nun gegründete Hochwasserschutzzweckverband, Klimaschutz sowie die deutliche Stellung gegen Rechtsextremismus klar zur Sprache.

Ehrengäste der Mitgliederversammlung waren die Jubilare Kerstin Hebing und Felix Kleideiter (seit 20 Jahren dabei). Ebenfalls Jubilare aber nicht anwesend waren Tobias Purwin und Marike Weßling (zehn Jahre) und Antonio Luis (20 Jahre).

Ideen sammeln, nicht Daten

Mit seinen 27 Jahren senkte der Vorsitzende der Jusos Daniel Höschler den Altersdurchschnitt der Versammlung. Ihm war besonders die noch klarere Stellung gegen Rechtsextremismus und für den Klimaschutz wichtig. Höschler sprach sich für bessere Verkehrsanbindungen und Netzverbindungen aus.

Sein Vorredner Marc Jaziorski, Vorsitzender des Unterbezirks Borken, fand dazu klare Worte: „Die Welt gerät aus den Fugen oder ist sie schon aus den Fugen geraten?“ Er rief dazu auf aufzuhören immer nur Daten und Fakten zu sammeln, sondern Ideen: „Wir sollten nicht warten bis alle Daten da sind, sondern handeln.“

Klar Stellung gegen Rechtsextremismus beziehen

So sprach er sich klar für steuerfreie ÖPNV aus, stellte sich gegen Rechtsextremismus, rief dazu auf selbst klare Stellung zu beziehen und gemeinsam für eine bunte Gesellschaft zu kämpfen: „Meine Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle!“, so Jaziorski. Dazu gehöre klimaschonende Politik, echte Vernetzung und die Umsetzung von machbaren Ideen, welche Freude bereiten und voranbringen.

Sowohl Bürgermeister Michael Carbanje als auch Fraktionsvorsitzender Dr. Theodor Beine sprachen die Handlungsnotwendigkeit an. Als Ziele für das begonnene Jahr nannte Carbanje den Feuerwehrgerätehausbau, die Umsetzung der Pläne für Kindergarten, Spielplatz und Co. sowie die Lösungsfindung für das Schulgebäude mit dem großen Fragepunkt Privatschule oder Verwaltungsgebäude. Der Mitarbeitermangel bereite ihm Sorgen, so Carbanje, dennoch ist er zuversichtlich auch die Pläne zu Erschließungsarbeiten, Grundstücksvermarktung sowie dem Breitbandausbau umzusetzen.

Dr. Beine fordert dauerhafte Betreuung von Flüchtlingen

Dr. Theodor Beine sprach besonders die Flüchtlingsbetreuung und den Klimaschutz an, stellte umsetzbare Projekte vor und rief dazu auf, dass „Bildung frei, kostenlos und für alle“ sein sollte. So sollte auch eine integrierte und dauerhafte Betreuung von Flüchtlingen stattfinden können. Beine empfahl Claudia Langers Buch „Ihr habt keinen Plan. Darum machen wir einen“, und empfahl eine starke Einbindung der Ideen der Jugend.

Er forderte langfristige Handlungen für den Klimaschutz, einen Klimaschutzbeauftragten und stellte klar: „Lasst uns die Dinge für unsere Arbeit nutzen! Wir haben nicht 5 vor 12, sondern zwei nach. Es gibt viel zu tun, fangen wir an!“

Übrigens: Für die Kommunalwahl 2020 können alle Wahlbezirke besetzt werden. Auch die Reserveliste der SPD sei gut aufgestellt.