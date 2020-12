Die Polizei sucht weitere Zeugen eines Einbruchs in ein Hotel in Anholt.

Einbruch Isselburg: Täter brechen an Heiligabend in ein Hotel ein

Isselburg Bislang unbekannte Täter sind in ein Hotel am Markt in Isselburg-Anholt ein. Polizei sucht Einbrecher mit Täterbeschreibung.

In der Nacht auf Heiligabend wurden Zeugen gegen 00.35 Uhr auf Einbrecher aufmerksam, die ein Fenster eines Hotels an der Straße Markt in Anholt aufgebrochen hatten. Die Einbrecher hatten das Gebäude betreten und teilweise durchsucht. Als bemerkt hatten, dass sie entdeckt worden waren, flüchteten sie.

Die Täterbeschreibung

Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die beiden dunkel gekleideten Täter werden wir folgt beschrieben: der erste ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß und korpulent. Der zweite Täter soll ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt sein, ca. 180 - 185 cm groß und schlank. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt 02871/2990.