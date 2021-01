Isselburg: Zahl der Unternehmen in der Stadt ist gestiegen

Isselburg Jährlich bringt der Kreis Borken einen Flyer mit vielen Daten heraus. Auch viele Fakten über Isselburg sind beim Kreis zu finden.

Der Durchschnitts-Isselburger ist 44,2 Jahre alt. Zumindest dann, wenn man die Daten für das Jahr 2019 zugrunde legt. Viel mehr als nur das durchschnittliche Alter der Bürger der Stadt können Statistikfreunde unter anderem Dank des neuen Faltblatts „Zahlen und Fakten 2020/21“, das der Kreis Borken jetzt herausgegeben hat, nun wieder erfahren.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Der Kreisstatistiker Markus Wydera hat die wichtigsten Daten in kompakter Form zusammengestellt. "Das Faltblatt ist für viele Zielgruppen wie Schulklassen, Neubürger, Firmen aber auch für alle anderen Interessierten eine gute und hilfreiche Informationsquelle", freut sich Landrat Dr. Kai Zwicker, dass die handliche Übersicht jetzt wieder mit aktuellsten Daten vorliegt.

Über 5300 Männer leben in Isselburg

So können Zahlen-Freunde hier etwa nachlesen, dass das Isselburger Stadtgebiet 42,80 Quadratkilometer groß ist und in diesem 10.936 (2019 waren es noch 10.692) Bürger leben, von denen 5337 (2019: 5.419) Männer sind. Auch interessant: Der niedrigster Punkt über dem Meeresspiegel im Kreis Borken ist mit 14 Metern die Issel-Flussniederung bei Anholt.

Neben den aktuellsten Daten zu den Einwohnerzahlen und zur Bevölkerungsstruktur im kompletten Kreis Borken liefert das Faltblatt aktuelle statistische Informationen aus verschiedensten Themenbereichen. Neben Basisinformationen zur geografischen Lage und Größe des Kreises enthält der Flyer auch Daten zur Fläche und Bevölkerung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

So schaut es im Kreistag aus

Die Beschäftigungsstruktur in verschiedenen Branchen ist hier ebenso zu finden wie die wichtigsten Kennzahlen zur Wirtschaft und Landwirtschaft. Weitere Übersichten geben beispielsweise Auskunft über die Anzahl der Wohngebäude und zugelassenen Fahrzeuge, kulturelle und soziale Einrichtungen, den Fremdenverkehr im Kreis Borken, die beliebtesten Sportarten, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe oder auch zur medizinischen Versorgung.

Für Interessierte sind zudem die letzten Wahlergebnisse, die Sitzverteilung im neu gewählten Kreistag sowie Angaben zum Haushalt des Kreises im Faltblatt zu finden. So werden die Isselburger auf dem Faltblatt etwa auch einen sicherlich bekannten Namen finden. Der Isselburger Kevin Schneider wird nämlich als FDP-Fraktionsvorsitzender im Kreistag hier aufgeführt.

15 Sportvereine hab es 2019 in Isselburg

Neben dem Flyer stehen auf der Website des Kreises auch weitere umfangreiche Statistik-Informationen zur Verfügung. Insbesondere der interaktive Statistikatlas (www.kreis-borken.de/statistikatlas) liefert zahlreiche aktuelle Daten über die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet. In Karten und Diagrammen können für alle Kommunen im Kreis Borken mehr als 150 verschiedene Merkmale aus elf Themenbereichen (u. a. Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Bildung, Wirtschaft, Soziales) und verschiedenen Jahrgängen dargestellt und miteinander verglichen werden.

Darüber zu erfahren gibt es übrigens, dass 53,1 Prozent der Fläche Isselburgs - wie auch schon 2018 - in 2019 für die Landwirtschaft genutzt werden und immerhin 69 Landwirtschaftsbetriebe gemeldet sind. Zudem werden weiterhin 15 Sportvereine innerhalb des Stadtgebietes in 2020 gemeldet. Außerdem waren laut Statistik in 2020 8190 (2019: 8097) Kfz in Isselburg gemeldet. 6757 davon waren Pkw.

In Isselburg gemeldet waren 2019 im Übrigen 397 Unternehmen. Das sind zehn mehr als noch 2018. Die Anzahl der Unternehmensinsolvenz betrug 2019 zwei, 2019 waren es fünf. Im Jahr 2019 wurde in Isselburg der Bau von 59 Gebäuden genehmigt, 2019 waren es 37.

Hier gibt es den Flyer

Der Flyer kann kostenlos beim Kreis Borken (Stabstelle, Burloer Str. 93, 46325 Borken) telefonisch unter 02861/681-2473 oder per E-Mail an m.wydera@kreis-borken.de bestellt werden. Im Internet steht die Publikation unter www.kreis-borken.de/zahlenundfakten im PDF-Format zum Herunterladen bereit.