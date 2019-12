Isselburger Bürgermeister zum Verbandsvorsteher bestimmt

Als Leiter der ersten Sitzung des neuen Issel-Zweckverbandes Hochwasser konnte Michael Fastring seine Überraschung nicht verbergen. „Das ging schneller als ich gedacht habe“, konnte der Leiter der Unteren Wasserbehörde des Kreises Wesel zufrieden nach der einstündige Sitzung des neuen Verbandes feststellen. Vertreter der zehn beteiligten Kommunen, der Kommunalagentur NRW und der Bezirksregierungen Düsseldorf und Münster waren der Einladung zur Gründung des Zweckverbandes in die Mensa der Isselburger Verbundschule gefolgt.

Bernd Romanski dankt dem Kernteam

Dort wurde mit der Verabschiedung der Satzung und der Verteilung der administrativen Posten der Rahmen für die weitere Arbeit des Gremiums gelegt. Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski dankte im Namen seiner Stadt dem „Kernteam“ der Kollegen aus Bocholt, Isselburg und Raesfeld, die die Gründung in einer „Task-Force“ maßgeblich vorbereitet hatten. „Das ist ein Thema, das seit 1997 diskutiert wurde. Wir hatten 2016 das Hochwasser-Ereignis und sitzen jetzt 2019 hier.“ Man könne „stolz drauf sein, dann jetzt auch Maßnahmen in Gang kriegen zu können, über die sonst lange diskutiert würde.“

Michael Carbanje spricht von „langjähriger Hängepartie

Der Isselburger Bürgermeister Michael Carbanje dankte der Stadt Hamminkeln und den Mitarbeitern aller beteiligten Institutionen, dass jetzt „nach langjähriger Hängepartie“ der Zweckverband Issel jetzt gegründet werden konnte. „Das ist ein Zeichen der Solidarität und wir können ein wenig darauf stolz sein, dass man zwei Bezirksregierungen, drei Kreise und zehn Kommunen unter einen Hut gebracht hat.“ Das könnte „ein Pilotprojekt auch für andere Anlieger“ sein, begrüßte er als Gast ausdrücklich den Beigeordneten der Stadt Borken.

Pia Scholten gibt Überblick über Entwicklung

Pia Scholten gab einen kurzen Überblick. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Vor den Wahlen und der Verabschiedung der Satzung hatte Pia Scholten, Hochwasserschutzbeauftragte bei der Stadt Isselburg, nochmal die Historie der Entwicklung vom ersten Isselauenkonzept 1990 über den Hochwasseraktionsplan 2001 hin bis zum Hochwasserschutzkonzept 2017 und der jetzigen Zweckverbandsgründung dargestellt. Und sie ging kurz auf die anstehenden Hochwasserschutz-Projekte in Werth-Isselburg, am Polder Brüner Bruch in Hamminkeln sowie in Anholt ein.

Frank Häusler wird stellvertretender Vorsitzender

Diese fanden später die offizielle Zustimmung des Gremiums. Anschließend wurde der Vorsitzende des Zweckverbandes und dessen Stellvertreter bestimmt, auf die man sich im Vorfeld verständigt hatte. Bei einer Enthaltung wurde der stellvertretende Vorsitzende der Hamminkelner CDU-Fraktion, Wilhelm Kleine-Besten, bei einer Enthaltung gewählt. Sein Stellvertreter ist der Isselburger CDU- Fraktionsvorsitzende Frank Häusler. Zum Verbandsvorsteher wurde der Isselburger Bürgermeister Michael Carbanje bestimmt, als dessen Stellvertreter fungiert sein Hamminkelner Amtskollege Bernd Romanski.

Neben der Verabschiedung der Geschäftsordnung und einer Satzungsänderung wurde auch die Haushaltssatzung des neuen Zweckverbandes mit einer für jede Kommune anteilig geltenden Verbandsumlage verabschiedet. Dabei wurde für überplanmäßige Ausgaben der Gemeinden eine Grenze von 100.000 Euro gezogen.