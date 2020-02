Isselburger CDU-Chef kritisiert: „Ich finde es schandalig!“

Isselburg. Die Isselburger CDU bemängeln die Sauberkeit in der Stadt. Viele Bürger kämen ihrer Reinigungspflicht nicht nach. Bürgermeister formuliert Bitte.

Frank Häusler muss nicht lang nach Worten suchen. „Ich finde es schandalig“, sagt der Christdemokrat. Gemeint ist das Erscheinungsbild der Stadt. Immer mehr Unrat würde sich vor den Häusern der Stadt sammeln. Dabei sind eigentlich die Bürger selbst in der Pflicht, vor ihrer Haustür zu kehren.

Und so unterstrich auch Häuslers Parteikollege Olaf Roßmüller in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planung, Vergabe und Wirtschaft, dass hinsichtlich der Sauberkeit in der Stadt etwas geschehen muss.

Bürger sind für die Sauberkeit zuständig

Die Christdemokraten machten deutlich, dass Bürger, die ihrer Reinigungspflicht nachkommen, sich über die ärgern, die dies eben nicht tun. Zudem erklärte Roßmüller, dass Zugezogene möglicherweise gar nicht wissen, „dass sie für die Sauberkeit des Bürgersteigs und des Rinnsteins zuständig sind“.

Er forderte die Stadt auf, alle Grundstückseigentümer mit der Maßgabe anzuschreiben, an ihrem Grundstück für Sauberkeit zu sorgen. Und mehr noch: Sollten betreffende Grundstückseigentümer diese Probleme auch nach einer Erinnerung nicht abstellen, müsste der Bauhof diese Arbeiten verrichten. Den betreffenden Grundstückseigentümern sollte dann auch mal eine entsprechende Kostenrechnung ins Haus flattern.

Hinweis mit dem Steuerbescheid versandt

Bürgermeister Michael Carbanje bedankte sich bei der CDU, das Thema auf die Agenda gesetzt zu haben. Mit dem jüngsten Steuerbescheid sei allen Grundstückseigentümern in der Stadt auch noch einmal ein Schreiben zugegangen, das eben auf die Reinigungspflicht hinweise. „Zudem gehen auch unsere Mitarbeiter raus, wenn dreckige Stellen gemeldet werden“, so der Bürgermeister. Es gibt schließlich Ecken, die immer wieder verunreinigt sind. So etwa im Bereich Hüttenstraße.

„Manche Leute sind einfach asozial, weil sie ihren Müll einfach in die Landschaft schmeißen. Die ermittelten Verursacher sollten richtig zur Kasse gebeten werden“, erklärte FDP-Chef Kevin Schneider.

Mitarbeiter der Stadt sollen auf Dreck-Ecken achten

Olaf Roßmüller unterstrich, dass er den Versand des Hinweises auf die Reinigungspflicht „als zu wenig“ erachtet. Ein separates Schreiben an die Bürger sei schon angebracht. Kämmerer Alexander Herzberg wies darauf hin, dass ein Anschreiben an alle Grundstückseigentümer ein erheblicher finanzieller Aufwand ergäbe.

Letztlich einigte sich der Ausschuss dann darauf, dass die Mitarbeiter des Bauhofs, die Stadtboten und auch die Person, die den ruhenden Verkehr überwacht, verstärkt auf die Missstände achten und diese dem Ordnungsamt melden.

Bürgermeister richtet Bitte an die Bürger

Von dort wird der betreffende Grundstückseigentümer dann noch mal in einem Anschreiben auf seine Reinigungspflicht hingewiesen.

Und auch der Bürgermeister ergriff am Ende der Debatte noch einmal das Wort: „Ich möchte an dieser Stelle auch einfach noch einmal freundliche unsere Bürger darauf hinweisen, die Reinigungspflicht einzuhalten.“

>> Das besagt die Satzung

In der Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Isselburg von 2010 ist eindeutig hinterlegt, dass die Reinigung der Fahrbahnen und Gehwege innerhalb der Ortsdurchfahrt den Eigentümern der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke auferlegt wird.

Fahrbahnen und Gehwege sind wöchentlich einmal zu säubern. Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden.