Isselburg. Am Sonntag findet in der Stadthalle Werth in Isselburg wieder das traditionelle Wohltätigkeitskonzert statt. Zahlreiche Musiker sind im Einsatz.

Isselburger Musiker laden zum Konzert in die Stadthalle

Es ist Tradition. Vor Weihnachten zeigen die zahlreichen Musiker des Isselburger Blasorchesters zusammen mit dem Isselburger Jugendblasorchester und den Isselbläsern der Musikschule Bocholt Isselburg das traditionelle Wohltätigkeitskonzert in der Stadthalle in Werth.

Dieses Konzert beendet damit das Jubiläumsjahr „125 Jahre Blasmusik in Isselburg“. Los geht es am kommenden Sonntag, 22. Dezember, um 16 Uhr. Wie gewohnt präsentieren Musiker aller Altersklassen in einem gemeinsamen Konzert ein vielfältiges Programm und möchten ihren Gästen damit eine „Frohe Weihnacht!“ wünschen.

Isselbläser sorgen für kubanisches Flair in Werth

Zum Auftakt spielen die jüngsten Musiker, die Isselbläser der Musikschule Bocholt Isselburg, unter der Leitung von Ralf Schmittkamp. Mit „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ begeben sich die Kinder und Jugendlichen in die wundersame Welt der Magie und lassen die weltbekannten Melodien aus der Feder von John Williams erklingen.

Dann spielen sie die Titelmusik für das wohl berühmteste Schaf der Fernsehgeschichte auf. Gemeint ist natürlich Shaun das Schaf, der als Anführer seiner Herde manch bizarres Abenteuer erlebt. Als drittes und letztes Stück präsentieren die Isselbläser ein Arrangement des Welthits „Havana“ der Sängerin Camila Cabello und bringen ein wenig kubanisches Flair in die Werther Stadthalle.

Auch Filmmusik erklingt in der Stadthalle

Danach betritt das Isselburger Jugendblasorchester ebenfalls unter der Leitung von Ralf Schmittkamp die Bühne. Was zu Gehör kommt, wenn ein Komponist von einer Welt ohne Krieg träumt, erfährt das Publikum nun aus erster Hand. Jacob de Haan schrieb die „Free World Fantasy“ anlässlich des niederländischen Befreiungstages. Dieses Stück vereint Unterhaltungs- und ernsthafte Musik zu einer Stilart, die stark an Filmmusik erinnert.

Beim zweiten Titel handelt es sich dann wirklich um Filmmusik, oder besser gesagt um die Musik zur weltbekannten Fantasy-Fernsehserie „Game of Thrones“. Der offene Thronkampf, ebenso wie die komplexen Protagonisten, finden ihren Widerhall in der oft pathetischen und spannungsgeladenen Musik. Dieses Werk nimmt nicht nur Fans mit auf die Reise in die weit entfernten Reiche Westeros und Essos.

Auch „Ceremonial March“ von Jan van der Roost wird gespielt

Mit „Visions“ des Schweizer Komponisten Mario Bürki beendet nun das Jugendblasorchester sein Programm. Das kontrastreiche und dynamische Werk zeichnet sich durch seine mystischen Klangfarben aus. Lassen Sie sich von dieser ebenso spannenden wie lebendigen Vision in den Bann ziehen.

Im Anschluss möchte das Isselburger Blasorchester unter der Leitung von Jaak Notebaert mit dem „Ceremonial March“ von Jan van der Roost die Gäste willkommen heißen. Dieses Stück ist dem englischen Komponisten Edward Elgar gewidmet und wurde zu dessen 50. Todestag 1984 veröffentlicht.

Drei der größten Hits der kalifornischen Band Toto

Mit „Tulsa - A Symphonic Portrait in Oil“, geschrieben von Don Gillis, nimmt das Isselburger Blasorchester das Publikum mit auf eine Reise in die USA. Mit dem folgenden Stück „Total Toto“ möchte sich das Blasorchester auch schon verabschieden. Drei der größten Hits der kalifornischen Band Toto - Africa, Rosanna und Stop Loving You - sind hier zu einem wunderschönen Medley zusammengefügt worden.

Der Abschied wird aber nicht von langer Dauer sein, denn das Jugendblasorchester und das Blasorchester präsentieren gemeinsam auf der Bühne noch einige Stücke. Beginnen werden die Musiker mit Jon Miles „Music“, ein vielfältiger Titel, in dem sich feierliche und rockig-schnelle Teile abwechseln. Als Chris Rea seinerzeit am Heiligabend im Stau stand, kam ihm die Idee zu „Driving Home for Christmas“.

Weihnachtliche Evergreens zum Abschluss

Mit diesem Arrangement des Weihnachts-Evergreens wird das vereinte Orchester die Gäste auf Weihnachten einstimmen.

Der Eintritt ist frei, der Verein bittet wie in jedem Jahr um Spenden für den wohltätigen Zweck. Wichtig ist auch in diesem Jahr wieder: Der Konzertbeginn ist um 16 Uhr und die Veranstaltung findet wieder wie gewohnt in der Stadthalle in Werth statt.