Isselburgerin wurde in Bocholt die Handtasche gestohlen

Isselburg/Bocholt. Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Bocholt ist einer Isselburgerin die Handtasche gestohlen worden. Polizei veröffentlicht eine Täterbeschreibung.

Einer 29-jährigen Isselburgerin ist am Dienstag in Bocholt eine Handtasche gestohlen worden.

Das Geschehen spielte sich gegen 10.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friesenstraße ab: Eine 29-jährige Isselburgerin war gerade dabei, Einkäufe in den Kofferraum ihres Wagens zu verladen. In dieser Situation näherte sich ein unbekannter Radfahrer und ergriff die Handtasche, die im offenen Kofferraum gelegen hatte.

Die Täterbeschreibung

Die Polizei liefert eine Beschreibung des Täters: circa 25 Jahre alt, sehr groß und schlank, hatte dunkles Haar und war bekleidet mit einem Kapuzenshirt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: 02871/2990.