In der Corona-Pandemie wird es kein öffentliches Feuerwerk geben. Die Polizei im Kreis Borken wird kontrollieren, ob sich alle an die Regeln halten.

Silvester Kreis Borken: Polizei kündigt Kontrollen für Silvester an

Kreis Borken Die Polizei im Kreis Borken kündigt verstärkte Kontrollen für Silvester an. Vorab informiert sie noch einmal über geltende Regeln.

Der kommende Jahreswechsel wird sich für viele Menschen erheblich von den gewohnten Traditionen unterscheiden. Der Gesundheitsschutz der Allgemeinheit lässt es nicht zu, dass allerorts viele Menschen zusammen kommen, um zu feiern und auf das neue Jahr anzustoßen.

Die Polizei im Kreis Borken geht davon aus, dass die meisten Menschen vernünftig sind und sich an die Regeln zum Schutz vor einer Ausbreitung der Corona-Infektionen halten - so war es an den Weihnachtstagen, aber auch zu Halloween oder im Karneval.

Verstärkte Polizeipräsenz an Silvester

"Da wir dennoch ein erhöhtes Einsatzaufkommen nicht ausschließen können, werden

wir verstärkt präsent sein, um für Sicherheit zu sorgen", so Polizeidirektor Peter Hilp. "Dabei wird es nicht um beliebige Kontrollen im privaten Raum gehen, sondern um die allgemeine Sicherheits- und Verkehrslage. Klar ist aber auch, dass die Polizei eingreifen wird, wenn Menschen über die Stränge schlagen und trotz des Verbots Partys feiern."

Da es kein grundsätzliches Böllerverbot gibt, appelliert die Polizei an diejenigen, die darauf nicht verzichten können, zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Silvesterfeuerwerk. Die Kontaktbeschränkungsverbote im öffentlichen Raum müssen ebenso eingehalten werden, wie das Verbot, dort Alkohol zu verzehren.

Vorsicht beim Abbrennen von Böllern

Zudem weist die Polizei daraufhin, dass das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkshäusern ohnehin verboten ist und der Erwerb von sogenannten Polenböllern eine Straftat darstellt.

"Jeder, der an den Feiertagen mit seinem Fahrzeug unterwegs ist, sollte auf

Alkohol verzichten oder auf Bus, Bahn und Taxi umsteigen", rät Frank Schulz,

Leiter der Direktion Verkehr. Die Polizei im Kreis Borken wird rund um den

Jahreswechsel schwerpunktmäßig Alkohol-und Drogenkontrollen durchführen.

Kein Fahren unter Alkoholeinfluss

Was viele nicht wissen: Wer in einen Unfall verwickelt wird oder unsicher fährt, kann schon ab 0,3 Promille Blutalkoholkonzentration oder bei Drogeneinfluss seinen Führerschein verlieren. Auch Fahrradfahrer riskieren ihren Führerschein, wenn sie unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss fahren.

Bei den Kontrollen zum Jahreswechsel 2019/2020 wurden 137 Fahrzeugführer

überprüft. Drei Autofahrer standen unter Alkoholeinfluss, zwei weitere hatten

Drogen konsumiert - zwei Führerscheine wurden beschlagnahmt.

Die Polizei im Kreis Borken wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein gutes,

gesundes, sicheres und unfallfreies Jahr 2021.