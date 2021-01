Kreis Kleve: Ezidische Gemeinde spendet 10.000 Masken

Emmerich Die Ezidische Gemeinde Emmerich und Umgebung spendet 10.000 Mund-Nasen-Schutz-Masken für das Impfzentrum des Kreis Kleve in Kalkar.

Vor dem Impfzentrum Kreis Kleve in Kalkar nahm nun Landrätin Silke Gorißen eine besondere Spende der Ezidischen Gemeinde Emmerich und Umgebung entgegen. Sakine Erkis und Ozan Demirli übergaben 10.000 Mund-Nasen-Schutz-Masken für das. Mit dabei waren auch Fachbereichsleiter Jürgen Baetzen und der Leiter des Impfzentrums Axel Schmieding.

Die Ezidische Gemeinde führt ihre Hilfsaktionen vornehmlich in Krisengebieten wie Syrien oder dem Irak durch. Ein weiterer Schwerpunkt ist die „Hilfe vor Ort“. So wurden in den vergangenen Jahren zu Weihnachten den Kindern in der Onkologie im Uniklinikum Essen Geschenke überreicht.

Pflicht gegenüber Gesellschaft

"Dies war in Zeiten einer Pandemie wie Corona nicht mehr möglich", so Ozan Demirli. "Um dennoch unserer Pflicht gegenüber der Gesellschaft nachzukommen, haben wir beschlossen, Schutzmasken an die örtlichen Schulen und die Kreisverwaltung zu spenden."

Sakine Erkis ergänzt: "Als integrierte Mitbürger und auch nach den Lehren unserer Religion empfinden wir es als unsere Pflicht, der Gesellschaft 'etwas zurückzugeben'. Hierbei konzentrieren wir uns auf Menschen und Einrichtungen, die diese Hilfe am ehesten brauchen, beispielsweise die Schule Haus Freudenberg in Kleve oder die Don-Bosco-Schule in Geldern."

Jede Person erhält im Impfzentrum eine neue Schutzmaske

Landrätin Silke Gorißen bedankte sich für das großzügige Engagement: "Die Masken können wir gut gebrauchen, denn jede Person, die das , erhält von uns aus hygienischen Gründen eine neue Schutzmaske. Ein herzliches Dankeschön an alle Gemeindemitglieder, die diese Spende ermöglicht haben."