Kreis Kleve/Kreis Borken: Polizei zieht erste Corona-Bilanz

Kreis Kleve/Kreis Borken Häusliche Gewalt sei in Corona auf ein "inakzeptables Niveau" gestiegen. Wie sich die Polizei-Arbeit mit Corona verändert hat

An den gesetzlich der Polizei übertragenen Aufgaben hat sich zwar nichts geändert, aber zweifelsohne hat die Corona-Pandemie sich auf den polizeilichen Alltag ausgewirkt. Die Bestimmungen mussten sozusagen "in Fleisch und Blut übergehen, ohne die polizeilichen Kernaufgaben zu vernachlässigen", formuliert es Ingo Schankweiler, Sprecher der Kreis Klever Polizei. Die NRZ hat die Kreispolizeibehörden Kleve und Borken um eine Corona-Bilanz gebeten, auch wenn eine Jahresauswertung noch nicht vorliegt.

"Während des ersten Lockdowns war zumindest im Kreis Borken ein erheblicher Rückgang in vielen Bereichen feststellbar – vom Wohnungseinbruch, über die Straßenkriminalität im Allgemeinen, den Fahrraddiebstahl bis zu Verkehrsunfällen", schildert Frank Rentmeister, Sprecher der Borkener Behörde. Im Kreis Kleve "haben wir in einzelnen Deliktsbereichen, wie z.B. der Einbruchs- und Gewaltkriminalität Rückgänge, in bestimmten Bereichen bei den Verkehrsunfällen aber auch eine Zunahme zu verzeichnen", ergänzt Schankweiler.

Gibt es mehr? Das Gewaltschutzgesetz habe bewirkt, dass die lange Zeit hinter verschlossenen Türen stattfindende häusliche Gewalt durch eine erhebliche Steigerung beim Anzeigeverhalten der Opfer öffentlich gemacht wurde, so Schankweiler: "Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang hat sich die Zahl auf einem aus Sicht der Polizei inakzeptablen Niveau ähnlich zu Vor-Corona-Zeiten eingependelt." Insgesamt sei die Dunkelziffer auch noch zu hoch. Ähnlich sieht's im Kreis Borken aus.

Haben es Diebe schwerer, wenn Menschen häufiger zuhause sind? "Das ist so", bestätigt Rentmeister, "die meisten Einbrecher, gerade die, die zur Tageszeit einbrechen, suchen Tatgelegenheiten, bei denen sie nach Möglichkeit nicht auf die Bewohner oder Zeugen treffen". Genau sieht es auch die Klever Polizei.

Mehr Verkehrstote im Kreis Kleve

Spürt die Polizei einen Verkehrsrückgang? "Speziell während des ersten Lockdowns war dies deutlich zu spüren und ließ sich auch an den Unfallzahlen ablesen", verrät Rentmeister. "Fest steht allerdings schon, dass die Zahl der Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang von 17 auf 18 gestiegen ist. Die Zahl der bei den Unfällen getöteten Menschen sank von 20 auf 18", so Rentmeister. Weniger Verkehr, ja, aber dies könne auch zu einem höheren Geschwindigkeitsniveau führen, erinnert Schankweiler: "Die Kreispolizeibehörde Kleve hat jedenfalls mehr Verkehrstote zu beklagen als im zurückliegenden Jahr. Dieses gilt auch für die Unfälle unter Beteiligung von Radfahrern." Die Jahresbilanzen werden da mehr Aufschluss geben.

Die Polizei unterstützt die Ordnungsbehörden bei den Kontrollen zu neuen Bestimmungen. Aber "sie kontrolliert auch bei eigenen Feststellungen", so Rentmeister. Vom Umfang her sei die Unterstützung im Kreis Borken leistbar, "zumal es keine Großveranstaltungen oder Krawalle gab, wie in anderen Städten des Bundes", so Rentmeister. Eine große Herausforderung für die Klever Polizei habe die Bewältigung des AfD-Bundesparteitages sowie der Gegendemonstrationen dargestellt. Aber grundsätzlich hielten sich die Bürger an die oft schwer lesbare Schutzverordnung, so Schankweiler. Die Polizei habe soweit möglich vermittelt. "Corona-Leugner waren eher eine Ausnahme, Aktionen der sogenannten Querdenkerszene traten nicht wahrnehmbar in Erscheinung", berichtet Schankweiler.

Und Homeoffice: "Für den Großteil der Polizei kann es kein Home Office geben – dies gilt natürlich für den Streifendienst, den Verkehrsdienst und auch für viele Bereiche der Kriminalpolizei", so Rentmeister. "Dort, wo Homeoffice keine Option darstellt, hat die Polizei Kleve u.a. durch Dienstplanungen, Umschalten von Besprechungen auf Telefon- oder Videoformat oder bauliche Veränderungen in den Liegenschaften dafür gesorgt, dass die gängigen Verhaltensregeln auch eingehalten werden können", so der Klever Polizei-Sprecher. Gern gesehen ist darüber hinaus die Online-Anzeigenerstattung bei der Polizei.

