Kulturring Isselburg startet 2020 mit „Wohnzimmer-Konzert“

Markus Ludynia ist gebürtiger Anholter, Musiker – und macht auf seiner Solo-Tour „Musik aufs Herz“ auch im Parkhotel auf der Wasserburg Anholt Station, und zwar am Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr. „Das ist für uns schon ein Highlight“, freut sich Geschäftsführer Jörg Brune schon auf das Konzert.

Für die Stadt Isselburg ist der Abend Auftakt für vermutlich vier Veranstaltungen, die der Kulturring im kommenden Jahr anbietet. „2020 wird musikalisch“, kündigte Bürgermeister Michael Carbanje als Vorstands-Vorsitzender des Kulturrings im Pressegespräch. Wer sonst noch nach Isselburg kommt, stehe aber noch nicht fest, sagte Julia Hochwarter, im Rathaus für Kultur zuständig.

Lou Dynia hat in Enschede Jazz- und Pop-Gesang studiert

Lou Dynia, der in Enschede Jazz- und Pop-Gesang studiert hat, spielt an dem Abend Akustik-Gitarre und sitzt am Klavier. „Ich werde gefühlvolle, ruhige Lieder singen zum Entschleunigen“, sagte der 46-Jährige, der nach eigenen Worten schon vor Tausenden Zuhörern aufgetreten ist. „Ich liebe aber mehr die intime ‘Wohnzimmer’-Atmosphäre wie hier im Romantikhotel“, meinte er.

Die wird der Musiker genießen können. „Unser Salon fasst bis 100 Zuhörer“, meinte Peter Brune, ebenfalls Geschäftsführer des romantischen Parkhotels. Über die Kooperation mit der Stadt, sprich dem Kulturring, seien sie jedenfalls ganz glücklich.

Künstler singt zu 80 Prozent eigene Texte

Der Sänger und Songwriter will an dem Konzertabend übrigens zu 80 Prozent eigene Texte zum Besten geben. „Die restlichen Stücke haben es wohl verdient, gecovert zu werden“, sagte der Künstler. Mit knurrendem Magen müssen die Gäste nicht in den „Konzert“-Salon. „Wir werden Menüs im Angebot haben“, versprach Jörg Brune.

Und wies bei der Gelegenheit noch auf hoteleigene Events wie den Weinabend am 30. November 2019 mit einem Winzer aus dem Frankenland oder Gourmet-Burgerabende sowie Tea-Events hin (www.schloss-anholt.de).

Kartenvorverkauf startet Mitte Oktober

Der Vorverkauf für das „Wohnzimmer-Konzert“, sagte Julia Hochwarter, wird übrigens Mitte Oktober starten. Dann stehe auch der Eintrittspreis fest. Der Einlass für die etwa zwei Stunden dauernde Veranstaltung ist um 19 Uhr.