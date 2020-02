Mann riss Isselburgerin in Kleve das Handy aus der Hand

Isselburg/Kleve. Eine Isselburgerin wurde in Kleve beraubt. Am Bahnhof der Kreisstadt näherte sich ihr plötzlich ein Mann von hinten. Polizei sucht Zeugen.

Eine Isselburgerin wurde in Kleve beraubt. Am vergangenen Montag gegen kurz vor 19 Uhr lief die 25-Jährige zu Fuß am Bahnhofsplatz in Richtung Bahnhof, als sich ihr plötzlich ein unbekannter Mann näherte.

Polizei sucht Zeugen der Tat

Der Mann nutzt die Gelegenheit und riss ihr das Mobiltelefon aus der Hand. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter 0282175040 zu melden.