Mit Klangfarben begeisterte der Musikverein Emmerich-Elten

Elten. Jeder von uns kennt das Gefühl, wenn einem die Fanfaren schon den ersten Gänsehautschauer über den Rücken jagen. Genauso passiert beim Konzert und Förderabend des Musikvereins Elten. Unter dem Motto „Klangfarben“ ging dieses Orchester an sein buntes Werk.

Kurz vor dem Beginn versammelte sich die komplette Mannschaft im Flur, vor dem Saaleingang. Knisternde Spannung, wie vor dem sonntäglichen „Tatort“ lag in der Luft. Sichtlich machte sich die Nervosität breit und brachte die nötige Anspannung für eine gute Leistung mit sich. Doch diese Nervosität sollte sich bald in Höchstleistung umwandeln.

Da blieb kein Stuhl unbesetzt im Eltener Kolpinghaus. Foto: Christian Creon / FUNKE Foto Services

Die Musiker zogen, begleitet von dem frenetischen Applaus des Eltener Publikums, in den Saal des Kolpinghauses ein. Sie besiedelten die bunt geschmückte Bühne und füllten diese komplett aus. Was für eine bunte Truppe. Jung, älter und alt sind vereint in diesem Verein. Jeder von uns sollte einen Blick auf diese Gemeinschaft werfen, die sich nur durch eines verbunden fühlt, durch die Musik.

Nachdem der 1. Vorsitzende Jan Wijnands die Gäste und das Publikum begrüßt hatte, übergab er den „Rednerstab“ an den Moderator des Abends, Jens Reintjes mit den Worten: „Genug geredet, jetzt kommt Musik“.

Auch die Musiker waren begeister bei der Sache. Foto: Christian Creon / FUNKE Foto Services

Das war der Aufhänger für Reintjes, der entgegnete: „Ich muss aber auch erst noch was sagen, dafür bin ich ja Moderator.“

Mal Wehmut mal Fröhlichkeit

Begleitet von seinen Worten, begann der neue Dirigent Wolbert Baars, den Taktstock zu schwingen. Eine Klangwelle ergoss sich über das Publikum. Mit welch einem Volumen Blasinstrumente das menschliche Ohr für sich vereinnahmen können, bewies dieses Orchester.

Manchmal klang Wehmut und manchmal Fröhlichkeit aus den Instrumenten. Mezzo und forte wurden gekonnt variiert und nahmen sofort die Leute mit. Es ging weiter mit „Utopia“ komponiert und arrangiert von Jacob de Haan. Die Musikstücke wurden wiederum untermalt von wunderschönen, ausdrucksstarken Bildern auf einem großen Monitor.

Melodien von Udo Jürgens und Phil Collins

Weiter ging es u.a. auch mit Melodien von Udo Jürgens mit „Ich war noch niemals in New York“ was inzwischen ja auch als Musical für Furore sorgt. Wie vielfältig diese Gruppe ist, zeigen sie auch wieder mit böhmischer Blasmusik und nach der Pause mit Melodien von Phil Collins. Auch nehmen sie das Publikum mit auf eine Zeitreise in die goldenen Sechziger.

Beweis für erfolgreiche Vereinsarbeit

Ein toller Erfolg, dieser Abend, der wieder einmal das Gegenteil von „Ihr könnt doch nur Humtata-Musik“ bewies. Ein Rezept für erfolgreiche Vereinsarbeit gibt es sicherlich. Man nehme auf jeden Fall einen enthusiastischen Dirigenten, junge quirlige und ältere, erfahrene Musiker, Verantwortung, die auch in jungen und älteren Händen liegt und eine Willkommenskultur für jedermann. Und natürlich ein Eltener Publikum, welches diese Arbeit durch seinen Besuch honoriert. Und fertig ist der Eltener Musikverein. Toll.