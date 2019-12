Neuer Inhaber: Restaurant Vitas in Emmerich bleibt sich treu

Emmerich. Das Vitas in Emmerich hat mit Dogan Tolukan einen neuen Besitzer. Dieser setzt auf die bewährte italienische Küche von Chefkoch Sergio Pizzi.

Beim Restaurant Vitas an der Rheinpromenade gibt es eine Änderung: Dogan Tolukan (36) aus Kellen ist neuer Inhaber des Lokals. Doch der Betreiber einer Versicherungsagentur in Goch möchte am Konzept der Gastronomie nichts ändern.

„Seit dem 1. Juli war ich schon gemeinsamer Inhaber des Vitas mit Ertug Cosgun. Seit dem 1. November bin ich nun alleiniger Inhaber“, schildert Tolukan im Gespräch mit der NRZ. Cosgun habe sich lieber auf sein Burger-Lokal Pier 1 am anderen Ende der Rheinpromenade konzentrieren wollen.

Das Team bleibt erhalten

Geschäftsführer des Vitas bleibt Sezai Yildirim. Und dieser betont: „In der Küche bleibt alles, wie es war.“ Chefkoch sei weiterhin Sergio Pizzi und sein italienisches Team aus der Region um Bari. Das Lokal laufe gut, warum sollte sich auch etwas ändern? Die moderne italienische Küche bleibt erhalten.

Inhaber der Immobilie an der Rheinpromenade 26 ist Enver Seyrek. Er hat in eine neue Außenbeleuchtung investiert und auch den rückwärtigen Eingang zur Steinstraße hin modernisieren lassen. Es sei zudem in guten Gesprächen mit der Stadt Emmerich, dass künftig ein Wintergarten zur Promenade hin entstehen könne.