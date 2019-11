Neuer Kalender des Emmericher PAN reist durch die Epochen

Er ist wieder zu haben. Und zwar ab sofort exklusiv im PAN. Christiane van Haaren und Reimund Sluyterman haben wieder viele Stunden gesucht, ausgewählt und sich letztlich für zwölf farbenfrohe Motive entschieden – und damit den PAN-Kalender für 2020 einmal mehr zu einem Hingucker gemacht. „Der in diesem Jahr vor allem auch zahlreiche Epochen der Kunstgeschichte abbildet“, freut sich Kunsthistorikern Christiane van Haaren.

Limitiert ist wieder die Stückzahl des Kalenders, den es auch nun wieder exklusiv im Emmericher Kunstmuseum gibt. 500 Kalender wurden gedruckt und können für 30 Euro je Stück (Mitglieder des Fördervereins zahlen 25 Euro) erstanden werden.

Bereits in der 21. Auflage erschienen

Erschienen ist das Wand-Schmuckstück voller Kunst bereits in der 21. Auflage. Für das Deckblatt und die Gestaltung zeichnet, wie schon in den Vorjahren auch, Professor Uwe Loesch verantwortlich. Die Auswahl der Kalenderblätter übernahmen Christiane van Haaren und Reimund Sluyterman. Den professionellen Druck erstellte auch für den neuen Kalender die Druckerei J.L. Romen.

Für van Haaren und Sluyterman ist es auch in diesem Jahr wieder ein besonderer Kalender. Denn bei den Kalenderblätter stehen dieses mal nicht die Gestalter so arg im Mittelpunkt, sondern viel mehr sind bekannte Größen der Kunst darauf zu finden.

600 Plakate aus einer Schenkung erhalten

Dies rührt daher, dass das Duo eine Schenkung der Verwertungsgesellschaft Bildkunst erhalten hat. „An die 600 Plakate“, schätzt Reimund Sluyterman. Deren Gestalter sind alle unbekannt, zeigen aber die Motive von Picasso oder Josef Albers. Klar, dass einige Plakate sich nun auch im neuen PAN-Kalender wiederfinden.

Doch es gibt noch eine weitere Besonderheit. Aus der Sammlung des Essener Folkwang-Museums hat sich das PAN aus Emmerich auch zwei Plakate geliehen. So zeigen die Blätter für April und Dezember Plakate des berühmten tschechischen Plakatgestalters Alfons Mucha. „Er zählt zu den herausragenden Vertretern des Jugendstils“, so van Haaren. Vor allem die floralen Elemente in seinen Plakaten sollen schon einmal Lust auf die neue Ausstellung des PAN unter dem Titel „Gartenträume“, die ab nächstem Jahr zu sehen ist machen.

Picasso, Mucha, Beckmann und Raysee vertreten

Nicht nur das Deckblatt, sondern auch das Januar-Blatt gehört wieder Gestalter Uwe Loesch. Der Monat Februar wird verschönert durch ein Poster, das mit einer Malerei des Künstlers Herman Albert für die deutsche Pop Art-Präsentation wirbt. Der März widmet sich einer Ausstellung von Werken des Künstlers Max Beckmann. Der Monat Mai zeigt ein Plakat von Lucien Bernhard und im Juni und Oktober werden Ausstellungsplakate zur Druckgrafik des US-amerikanischen Malers Alex Katz gezeigt.

Im Juli wird es sommerlich mit einem Motiv des Installationskünstlers Martial Raysee. August schmückt eine Malerei von Pablo Picasso. Und im September dürfen sich Kunstfreunde auf ein Motiv des Künstlers Laszlo Moholy-Nagy freuen, während im November der Bauhaus-Maler Josef Albers gewürdigt wird.

Führungen und Öffnungszeiten des PAN

Übrigens: Durch die aktuelle Ausstellung im PAN gibt es im Dezember mehre Führungen. Am Sonntag, 1. Dezember, geht es ab 14 Uhr mit der Kuratorin Christiane van Haaren durch die Schlesing-Ausstellung, ebenso am 15. Dezember. Am 22. Dezember findet die Finissage der Ausstellung statt. Christiane van Haaren ist ab 14 Uhr für Gespräche und Fragen zur Ausstellung vor Ort.

Für die Führungen wird der Eintritt und zwei Euro pro Person erhoben. Für die Finissage nur der Eintritt. Wichtig: Das Museum ist vom 23. Dezember bis einschließlich 18. Januar für Besucher geschlossen.