Rees: Ab März ist Computer-Simulation zum Starkregen im Netz

Der Starkregen im Juni 2016 ist noch vielen in schlimmer Erinnerung, besonders in Haffen. Die Folgen waren gravierend. Jetzt befasste sich der Bau- und Umweltausschuss mit der von der Stadt in Auftrag gegebenen Überflutungsprüfung und einem Starkregen-Management, ausgeführt vom Büro PFI in Hannover. Vorweg: Über die Ergebnisse der Überflutungsrisiken bei Starkregen für ihre eigenen Grundstücke können sich die Bürger ab März auf der Homepage der Stadt informieren.

Simulation zuerst für besonders gefährdete Ortsteile

„Um die Überflutungsgefährdung zu minimieren, haben wir die Überflutungsrisiken mittels einer Computer-Simulation herausgearbeitet, und zwar zunächst für die besonders gefährdeten Ortsteile Esserden, Haffen, Mehr und Haldern“, erläuterte Dr. Richard Rohlfing von PFI auch den vielen Zuhörern im Ausschuss die angewandte Vorgehensweise. Wobei auch Höhenunterschiede im Gelände mit eingebaut worden seien. Für Bienen und Millingen soll das Modell jetzt im Zuge der Aktualisierung des Generalentwässerungsplanes ebenfalls vorgenommen werden.

In Esserden sind 41 Straßenabschnitte sehr gefährdet

Unter anderem habe man bei den Simulationen von konkreten Niederschlags-Belastungen (20-, 50- und 100-jähriger Regen) Risiko-Klassen herausgearbeitet. In Esserden etwa seien 41 Straßenabschnitte und neun Gebäude sehr gefährdet, in Haldern acht Straßen-Bereiche und drei Gebäude. An der Nelkenstraße in Mehr müssten Anwohner bei einer Niederschlagsmenge, die zu plötzlichen Wassermengen von 20 bis 30 Zentimeter pro Quadratmeter führen, „schon an ihren Garagen Vorsichtsmaßnahmen treffen“.

Im Prognose-Gebiet Haldern wird die künftige Unterführung unter der Bahnstrecke bei starkem Regen laut Simulation an der tiefsten Stelle 1,50 Meter unter Wasser stehen. „Da helfen keine Pumpen“, sagte der Fachmann. Passiven Schutz gebe es dafür nicht. Wie für andere Bereiche müsse man deshalb Verkehrs- und Freiflächen einbeziehen, etwa Spielplätze und Parks, um die Wassermassen gezielt dorthin zu leiten. Im angenommenen Fall eines 100-jährigen Ereignisses müsse man technisch-konstruktiven Objektschutz betreiben.

Künftige Baugebiet in Haldern liegt. Wasser müsste irgendwo „geparkt“ werden

„Es ist ein Irrglaube zu meinen, man könnte gefährdete Bereiche einfach mit entsprechendem Material auffüllen und so vor Überflutungen schützen“, reagierte Bauamtsleiterin Elke Strede auf die Frage eines Ausschuss-Mitgliedes. Auch, weil die Nachbarn sonst betroffen wären. Wie komplex das Thema Starkregen mittlerweile auch in der Planung von neuen Baugebieten ist, könnte man an der Lindenstraße in Haldern sehen.

Dort, so hat es der Rat beschlossen, soll ein Baugebiet entstehen, die Planung ist angelaufen. „Aber das Gelände liegt tief. Es wäre extrem gefährdet“, sagte Strede. Bei Starkregen könnte man jetzt die Wassermassen auf eine benachbarte große Freifläche „parken“, versickern würde es wegen der Bodenbeschaffenheit nicht. Entsprechende Untersuchungen, was man da jetzt machen kann, würden laufen – und Zeit in Anspruch nehmen.

Wie kompliziert die Thematik ist, brachte Bürgermeister Christoph Gerwers auf den Punkt. „Die ganze Stadt ist Hochwasser-Risiko-Gebiet. Wenn der Deich bricht, ‘saufen’ wir alle ab!“