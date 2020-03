Eine 39-jährige Reeserin zog am Montag vor dem Amtsgericht Emmerich ihren Einspruch gegen einen Strafbefehl zurück. Denn in der Verhandlung, bei der es um fahrlässige Körperverletzung und Unfallflucht ging, deutete sich an, dass sie womöglich ein härteres Strafmaß treffen könnte, als der dreimonatige Führerscheinentzug und die Zahlung von 1800 Euro, der bisher im Strafbefehl vorgesehen waren. Die Staatsanwältin eröffnete der zweifachen Mutter, dass auch der komplette Entzug des Führerscheins am Ende die Folge sein könnte.

Der Unfall ereignete sich im September 2019 am Kreisverkehr Florastraße in Rees. Die Angeklagte gab vor Gericht an, sie sei in den Kreisverkehr von der Straße Vor dem Falltor kommend eingefahren, habe verkehrsbedingt bremsen müssen und sah dann nur noch hinter ihr, wie ein Rollerfahrer stürzte. Ein Kontakt mit ihrem Fahrzeug habe es nicht gegeben: „Ich habe mich nicht verantwortlich gefühlt“, sagte die Reeserin. Warum der 55-jährige Reeser mit seinem Roller gestürzt war, habe sie nicht erkennen können.

Unfallopfer: „Sie hat mir die Vorfahrt genommen“

Sie sei aus dem Kreisverkehr hinaus gefahren, habe angehalten und sich aus der Ferne rufend erkundigen wollen, ob alles in Ordnung sei. Wobei sie auch nicht habe verstehen konnte, was zurückgerufen wurde. Zeugen waren derweil nämlich schon zu dem Unfallopfer geeilt und halfen dem Mann auf. Es schien wohl nicht so schlimm zu sein, die Angeklagte fuhr weiter.

Das Unfallopfer schilderte die Situation anders. Der 55-Jährige sei mit seinem Roller schon im Kreisverkehr unterwegs gewesen, als die 39-jährige mit ihrem Auto hinein fuhr: „Sie hat mir die Vorfahrt genommen.“ Mit dem Bremsversuch sei der Rollerfahrer dann gestürzt. Der Schaden am Roller hielt sich mit 150 Euro noch in Grenzen. Im Job fiel der 55-Jährige 14 Tage aus, da ein Ellenbogen eingegipst wurde – ein Verdacht auf Knochenabsplitterung, der sich nicht bestätigte. Es waren lediglich Prellungen.

Zeuge nahm die „meckernde Frau“ wahr

Viel mehr ärgerte das Opfer aber die Reaktion der Angeklagten nach dem Unfall. Sie sei schimpfend aus dem Wagen gekommen, habe wahrscheinlich irgendwas wie „Du warst viel zu schnell“ gerufen und sei davon gebraust. Er habe noch zurückgerufen: „Du hast mir die Vorfahrt genommen.“

Diese Einschätzung teilte auch ein 55-jähriger Zeuge aus Millingen. Er habe zwar den Moment nicht gesehen, als mutmaßlich die Vorfahrt genommen wurde, aber sehr wohl die „meckernde Frau“ wahrgenommen. Durch ihre Gestik. Und er bestätigte, dass sie sich recht schnell vom Unfallort entfernte.

Man muss am Unfallort bleiben

„Sich nicht zu informieren, wie es dem Unfallopfer geht, das finde ich schwerwiegend. Es kann zu einem Unfall kommen, aber man muss am Unfallort bleiben“, unterstrich die Staatsanwältin. Selbst bei der „fernliegenden Möglichkeit“ am Unfall beteiligt zu sein, müsse man vor Ort bleiben, konkretisierte Richter Max Melssen. „Ich habe es total falsch eingeschätzt“, räumte die Angeklagte ein.

Ein weiterer Zeuge, der in seiner Aussage die Angeklagte wohl noch mehr belasten würde, war am Montag verhindert. Sollte die Angeklagte ihren Einspruch nicht zurück ziehen, dann würde die Staatsanwältin darauf bestehen, diesen Zeugen auch noch zu hören. Nach einer kurzen Beratung mit ihren Anwalt zog die Reeser dann tatsächlich ihren Einspruch zurück.