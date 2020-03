Rees: Anhänger an der Rudolf-Diesel-Straße gestohlen

Rees. An der Rudolf-Diesel-Straße in Rees wurde ein Anhänger gestohlen. Zeugen können sich an die Kriminalpolizei in Emmerich wenden.

Die Polizei kann den Tatzeitraum ziemlich genau einschränken: Zwischen Donnerstag, 27. Februar, ab 20.30 Uhr und Freitag, 28. Februar, bis 8.50 Uhr wurde von der Rudolf-Diesel-Straße ein Anhänger gestohlen. Der Anhänger ist von der Marke Brenderip und trug das amtliche Kennzeichen KLE-MM 902. Der Anhänger war mit einem Kastenschloss gesichert.

Schloss blieb am Tatort zurück

Eben jenes Schloss ließen die Täter am Abstellort zurück. Zeugen die Hinweise zum Diebstahl machen können, wenden sich an die Kriminalpolizei in Emmerich unter 02822/7830.