Rees: Anmeldungen am Gymnasium Aspel starten am 1. Februar

Am Gymnasium Aspel der Stadt Rees findet in der Woche vom 1. Februar bis zum 5. Februar, wie auch an den anderen weiterführenden Schulen der Stadt Rees, die Anmeldungen zum kommenden Schuljahr statt.

Um den Corona - Bedingungen gerecht zu werden, wurde für die Anmeldung ein online-Kalender (www.terminland.de/stadt-rees/) bereitgestellt, der für die Anmeldung an der Schule genutzt werden soll. Hier kann der gewünschte Anmeldetermin eingetragen werden. Termine werden für die Woche vom 1. bis zum 5. Februar von 7.30 bis 13 Uhr vergeben und zusätzlich am Mittwochnachmittag von 15 bis 17 Uhr.

Erziehungsberechtigte sollen bitte alleine kommen

Die Erziehungsberechtigten sollen bitte alleine kommen und den Hinweisschildern im Schulgebäude folgen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist ab dem Parkplatz und mit dem Betreten des Schulgeländes verpflichtend. Um unnötige Kontakte zu vermeiden, ist es wichtig, dass die reservierten Termine pünktlich eingehalten und nicht überzogen werden.

Für die Anmeldung ist Folgendes unbedingt mitzubringen: jeweils das Original und eine Kopie des Halbjahreszeugnis des 4. Schuljahres und des Empfehlungsschreibens der Grundschule (bei Klasse 5); für die gymnasiale Oberstufe jeweils das Original und eine Kopie des Halbjahreszeugnis Klasse 10; das Familienstammbuch bzw. die Geburtsurkunde (möglichst auch schon eine Kopie); den Anmeldebogen, bitte bereits ausgefüllt und der Nachweis über die 2-fache Masernimpfung des Kindes (Impfbuch).

Hier gibt es weiterführende Informationen

Sollten Fragen zur Anmeldung oder zum Schulwechsel der Kinder bestehen, oder falls eine Anmeldung über den online-Kalender nicht möglich, so steht das Gymnasium Aspel der Stadt Rees gerne unter der Rufnummer 02851/982249 zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Anmeldung befinden sich auch auf der Homepage der Schule unter www.gymnasiumaspel.de.