Das Medizinische Versorgungszentrum für Zahnheilkunde von Gudbjartur Holm hat mit Antje Jung und Constantin Isphording eine Niederlassung in Rees.

Rees: Aus dem Lokal Op de Poort wurde moderne Zahnarztpraxis

Rees. Zu diesem wunderbaren Fleckchen in Rees am Rhein hat es Gudbjartur Holm in der Vergangenheit immer wieder hingezogen. Als Gast des Restaurants Op de Poort genoss er nicht nur die exzellente Küche, sondern ganz besonders auch den einmaligen Blick auf den Rhein.

Zuvor in Werth tätig gewesen

Als die Immobilie zum Verkauf stand, entschloss sich der Zahnarzt aus Bocholt, hier eine Niederlassung seines Medizinischen Versorgungszentrums für Zahnheilkunde (MVZ) zu eröffnen. Seit November arbeiten in der Praxis Vor dem Rheintor 5 die Zahnärztin Antje Jung, die zuvor in Werth tätig war, und ihr Kollege, der Fachzahnarzt für Kieferorthopädie Constantin Isphording.

Kieferorthopäde Constantin Isphording arbeitet in Rees. Foto: K.Neuenhaus

Nichts erinnert mehr an die ehemalige Gaststätte. Ein architektonischen Meisterwerk ist Gudbjartur Holm gemeinsam mit seinem Sohn Nicolas Rage, angehender Architekt, gelungen, ohne den Stil des Hauses wesentlich zu verändern. Große Fenster mit Sprossen in Richtung Straße und Außenterrasse geben dort Licht, wo früher Küche und Toilettenräume untergebracht waren. Hier sind modern eingerichtete Wartebereiche und Besprechungszimmer entstanden, die eher modernen Wohnräumen aus Hochglanzmagazinen gleichen als Wartezimmern.

Technisch auf dem neusten Stand

Im ehemaligen Gastraum im Erdgeschoss wurden Wände hochgezogen, so dass hier drei barrierefreie Behandlungsräume entstanden sind. Von jedem Behandlungsraum aus blickt man direkt auf den Rhein. Neben dem in Weiß gehaltenen Entrée mit Empfangstheke lodert die Flamme im Kamin. Im Parterre untergebracht sind auch der Röntgenraum und neue Toilettenanlagen. Dass die Technik in den Behandlungsräumen auf modernstem Stand ist, versteht sich von selbst.

Iris Hesseling nimmt die Patienten in Empfang. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Antje Jung, die seit 1997 als Zahnärztin arbeitet und im Jahr 2015 von Berlin in eine Praxis nach Werth wechselte, freut sich jeden Tag, wenn sie die neuen Praxisräume Vor dem Rheintor aufschließt und die Licht durchflutenden Räume betritt. „Das Haus hat so viel Atmosphäre und macht sofort gute Laune“, erzählt die Zahnmedizinerin begeistert.

Wohlfühlkonzept für die Patienten

Viele Details zeugen davon, dass es Vater und Sohn gelungen ist, modernste Technik mit einem Wohlfühlkonzept für Patienten zu kombinieren. Sogar ein ausgeklügeltes Lichtkonzept setzt Flure und Räume mit warmem Licht in Szene.

Von den drei Behandlungsräume im Obergeschoss, davon wird einer für die Prophylaxe genutzt, ist der Blick auf den Rhein unbeschreiblich schön. Die Kinder werden das Indianerzelt im Wartebereich lieben, in dem sie die Zeit auf eine kieferorthopädische oder klassische Behandlung überbrücken können. Doch die Aussicht darauf, vom Behandlungsstuhl aus die großen Schiffe auf dem Rhein – fast zum Anfassen nah – beobachten zu können, mag sie überzeugen.

Tipi-Zelt für die Kinder

„Dadurch, dass wir mit unserem Versorgungszentrum alle Bereiche der Zahnmedizin abdecken können, ergeben sich viele Synergien. So kann der entsprechende Facharzt entweder nach Rees kommen, oder, wenn ein Patient beispielsweise eine Vollnarkose benötigt, kann er diese Behandlung bei uns in Bocholt erhalten“, erklärt Gudbjartur Holm, dessen Tochter ebenfalls als Zahnärztin mitarbeitet. Insgesamt 16 Zahnärzte beschäftigt Gudbjartur Holm, zudem arbeitet er mit seinem eigenen, spezialisierten, zahntechnischen Meisterlabor zusammen. Vier Mitarbeiterinnen stehen den Zahnärzten in Rees zur Seite.

Antje Jung hat bereits mehrfach erlebt, wie sich Patienten beim Blick auf den Rhein entspannen. „Wenn es jetzt auf der Terrasse auch noch etwas zu essen gäbe, dann wäre das die Krönung“, bemerkte eine Passantin, die das neue MVZ bewunderte. Doch nach einem Zahnarztbesuch darf man meist eh’ nichts essen.