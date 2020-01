Rees. Noch ist der Räuber, der die Volksbank in der Dellstraße überfiel, nicht gefasst. In Rees war der Überfall am Freitag das große Gesprächsthema.

Rees: Bankraub auf Volksbank lässt noch viele Fragen offen

Der Raubüberfall auf die Volksbankfiliale an der Dellstraße in Rees sorgte am Freitag noch für Gesprächsstoff in der Stadt. Und ließ viele Fragen offen. Wie berichtet war der bislang noch unbekannte Täter durch einen Seiteneingang in die Bank gelangt und hatte eine Mitarbeiterin im Keller des Gebäudes zur Herausgabe des Geldes aufgefordert. Er entkam mit dem Geld. Über die Höhe der Beute ist nichts bekannt.

Ob der Täter das Geld in eine Tasche packte, ist nicht bekannt

Am Freitag gab es keine weiteren Informationen über einen möglichen Täter. Dass er das Geld in eine Tasche oder Tüte gepackt hat, ist nicht bekannt, so Polizeipressesprecher Ingo Schankweiler auf Nachfrage. Vielleicht steckte er es in seine Jackentaschen.

Auch liegen noch keine Videoaufzeichnungen vor. Der Täter, zirka 180 cm groß. schlank, zwischen 50 und 60 Jahre alt, er sprach deutsch und hatte ein markantes Gesicht, zu dem aber keine näheren Beschreibungen vorliegen. Er soll um 9.11 Uhr zu Fuß über die Dellstraße geflüchtet sein.

Volksbank ist Rees öffnet wieder regulär

Die Volksbank öffnete am Freitag wieder regulär, nur der Kassenbereich blieb am Vormittag geschlossen. Die betroffene Mitarbeiterin hatte gestern regulär einen freien Tag. Immer noch gibt es in Rees eine verstärkte Polizeipräsenz. Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, nimmt die Kripo unter (02822) 7830 entgegen.