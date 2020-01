Haldern. Die Bauarbeiten fürs Jugendheim in Haldern rücken näher. Das sagte der zweite Vorsitzende von Heimlich erfolgreich bei Jahreshauptversammlung.

Rees: Bauarbeiten für Jugendheim Haldern rücken näher

Schon seit Langem setzt sich der Verein Heimlich erfolgreich für den Erhalt und die Sanierung des alten Jugendheims in der Nähe der katholischen Kirche in Haldern ein. Doch nach langwierigem Warten auf bürokratische Prozesse versprach Simon Vos endlich das Näherkommen aktiver Bauarbeiten an ihrem geliebten Sorgenkind.

Auf der Jahreshauptversammlung im Saal des Jugendheims reagierten die anwesenden Mitglieder enthusiastisch auf die Aussage des 2. Vorsitzenden. In ihrem „neuen oder fast neuen Heim“ legte der Vorstand die frischen Pläne der Vereinigung für dieses Jahr vor. Vielleicht auch aus dem Grund der Qualität eben dieser und allgemein der fleißigen Arbeit des Vorstands behielten beinahe alle ihre Positionen.

Erfolgsbilanz für 2019 ist gut

Entschieden und einstimmig wurde ihnen erneut die Verantwortung übertragen. Allein Leon Köster dekoriert seit diesem Jahr erst den Platz des zweiten Kassenprüfers. Die Erfolgsbilanz für 2019 blieb hinsichtlich der Mitgliederanzahl von 248 Unterstützern und der Kasse gut. Sie wären 2020 noch immer in der Lage, den Kaufpreis und geplante Sanierungsarbeiten zu zahlen, so Dieter Janßen, der Daniel Köster vertrat.

Allerdings weckte das Thema des Kaufs wohl noch Tatendrang bei den Versammelten. „Ich weiß, es zieht sich wie ein alter Kaugummi, den man nicht mehr kauen will, weil er seinen Geschmack verloren hat“, empfand Simon Vos nach. Er ließ alle aber auch wieder aufatmen, indem er über den langen Weg zum Eigentum berichtete: Längst veralteter Grundschulden der Fläche des Jugendheims hätten den Prozess verzögert, die man „beim Land NRW noch annektieren müsse“.

Erst ist der Saal dran

Dies sei allerdings verzwickt, da sich niemand dafür zuständig fühle. Und doch konnte der 2. Vorsitzende versichern, dass ihr Kauf des Grundstücks bereits im Grundbuch gesichert sei. „Die größten Hürden sind gelaufen“, beschwichtigte Simon Vos weiterhin. Nun konnten sie also beginnen, konkreter über das Schicksal ihres Kaufs nachzudenken.

Dazu würde ein Parkplatz und jeweils fünf Meter an der linken und rechten Seite des Gebäudes und das Jugendheim Haldern selbst gehören. Die Prioritäten beschränken sich rational auf das, was von dem Dorf am meisten genutzt wird: Erst ist der Saal dran. Bei ihm sollen jeglichen alten Fenster ausgetauscht werden, um eine bessere Heizeffizienz zu erhalten. Auch der alte Parkettboden wird dran glauben müssen, da seine Einzelteile partial bereits aus dem Gefüge brechen.

Genauere Termine werden noch bekannt gegeben

Hierbei würden Freiwillige auch gern jeden Samstag im März helfen können. Genauere Termine würden per Chat und Mund-zu-Mund-Propaganda noch bekannt gegeben, erklärt Christina Kosel. Weiterhin soll die Elektronik verbessert und der noch unscheinbaren Bühne zu mehr Aufmerksamkeit verholfen werden.

Nachdem auch alle alten Fenster im Rest der Räume ausgetauscht wären, würde man zunächst die Küche und dann die Sanitäranlagen optimieren wollen, so Simon Vos. Beginnen würde es am 29. Februar mit dem Ausmisten des Saals. Viel Arbeit, doch der Vorstand vertraut auf die Unterstützung seiner Vereinstruppe und Spender.

>> Termine dieses Jahr

Der Verein setzt dieses Jahr erneut auf Veranstaltungsklassiker, wie die Feier des 3. Weihnachtstags, welche beliebt sind und sich auch bei der Kasse als sehr profitabel bewehrten. Auch der Getränkeverkauf beim Haldern Pop und das Kirmesfrühstück sind erneut anvisiert. Gerne nähme das Vorstandsteam aber noch weitere Eventvorschläge an, so Christian Kosel.