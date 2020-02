Rees: Beim Büttenabend eine technische Neuheit präsentiert

Schon lange vor 19.11 Uhr war das Karnevalszelt in Mehr vollgestopft. Jeder der 450 Plätze war belegt von einem kostümierten Menschen, der sich auf einen lustigen Abend freute. Und wo besser solch einen Abend herbekommen als in Mehr bei dem Karnevalsverein 4242 Rees 4?

Nachdem die Niederrhein Musikanten mit „It‘s Raining Men“ und „Rot sind die Rosen“ die Stimmung angekurbelt haben, trat Moderator Markus Kresken auf und sang ein Willkommenslied – dieses Jahr findet zum zehnten Mal ein Büttenabend des 4242 Rees 4 statt.

Dorfversion der Alexa vorgestellt

„Und um das zu feiern, haben wir und was gegönnt“, beteuert Moderator Kresken: „Und zwar ein Smarthome. Also, die Dorfversion der Alexa“, erklärt Markus Kresken, und fragt dann: „B-Lexa?“ „Wat is?“-- tönt es aus der auf der Bühne aufgebauten weißen Riesenröhre.

Markus Kresken lässt sich von B-Lexa den Wetterbericht geben: „Draußen is et dunkel, und morgen früh wird et wieder hell“, so die Antwort, die Kresken in Bewunderung der all-wissenden Technik versetzt. Auch Georg Jansen, der seit Vereinsgründung immer seine Büttenrede an diesem Abend gehalten hat, ist von B-Lexa begeistert und möchte sie, pardon, ihn, – denn hinter der Technik sitzt die Stimme von Frank Ferber – am liebsten mit nach Hause nehmen.

Zwischen den Sprechnummern gab es Tanz

In der Büttenrede ging es um Diverses. Georg Jansen hatte allerlei über Ampeln zu erzählen. Dann ging er über zu den Unterschieden zwischen Frauen und Männern und äußerte seine Meinung zur Technik. Zwischen den Sprechnummern des Büttenabend war immer eine Tanzgruppe eingeladen. So ging es traditionellerweise mit den Little Stars aus Mehr los, eine Mädchengruppe bestehend aus zwischen elf- und dreizehnjährige Tänzerinnen. Zu der Laune-machenden Musik von „Mission Impossible“ begeisterten sie mit ihrer Präzision.

Die Karnevalisten feiern auf der Karnevalssitzung von 4242 Rees4 in ihrem Festzelt in Mehr. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Die Breijpoot-Tröpfchen aus Kleve-Kellen begeisterten mit ihrer Professionalität; wobei die Haffener Funken mit Originalität punkteten, denn ihr Tanz stellte ein Hockeyspiel zwischen zwei Mannschaften dar. Die am besten gelaunte Tanzgruppe war mit Abstand die Dance Monkeys; sechs Frauen aus Haldern, die schon singend und pfeifend auf die Bühne kamen, und ihren Tanz mit überschwenglicher Energie durchgeführt haben.

Auch der Bürgermeister schaute vorbei

Populär waren auch die heißen Feger aus Mehr; vier Männer die in ihren Tanz sogar einen Radschlag eingebaut hatten, der begeistert applaudiert wurde. Die Ehrengäste an dem Abend waren natürlich der Bürgermeister Christoph Gerwers, und auch das Thronpaar aus Haffen, die samt Elferrat und Gefolge anwesend waren.

Als Spende zur Unterstützung des Wiederaufbaus des abgebrannten Kinderkarnevalswagens überreichte Markus Kresken im Namen des Mehrer Karnevalsvereins die Hälfte der Spenden des vergangenen Adventssingen an den Haffener Verein. Beide Vereine betonten wie wichtig sie einender seien, und dass die Zusammenarbeit immer gut läuft. So wurde der Abend weiterhin bunt und mit viel Gelächter gefeiert.

>> Zehn Jahre in Zahlen

Grob geschätzt gab es in den zehn Jahren des Büttenabends in Mehr: 30.000 Zuschauer am Rosenmontagszug, 21.500 Euro für Wurfmaterial, 4400 Gäste beim Büttenabend, sowie 5000 Arbeitsstunden.

Hinzu kommen 4120 Kabelbinder und 2750 DIN A-4 Blätter (doppelseitig bedruckt) für das Sicherheitskonzept