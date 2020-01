Rees: Beim Karneval in Bienen wird ausgelassen gefeiert

Zu einem fröhlich bunten Wirrwarr hatten sich die Mitglieder des Karnevalvereins Bienen (KVB) im Bürgerhaus der Gemeinde versammelt. Ob Cowboy, Hippie, Schlumpfine, Marathonteilnehmerin, oder Cheerleader – alle feierten sie und ließen ihre Ordensträger hochleben.

„Wir sind heute definitiv ausverkauft“, sagte Moderator Steffen Knoppik. „Wir mussten sogar die Türen auf lassen. Das macht uns besonders stolz.“ Es folgte sein Versprechen, dass der Abend nicht in einer steifen Ordnung abgehalten würde. Das hätte die ausgelassene Stimmung der Karnevalisten aber auch kaum zugelassen. Die unerschöpfliche Getränke-Versorgung tat dazu ihr Übriges.

Auftritte von Emmericher Gruppen

Zuerst wurden die Veränderungen im Elferrat des KVB verkündet. So reichten Urban Becker, Johnny Brücker und Benny Wendt ihre Narrenkappen an neue Rekruten weiter. „Ich bin froh, dass wir so guten Ersatz gefunden haben“, kommentierte Steffen Knoppik, während den Zurückgetretenen mit Gutscheinen gedankt wurde. Anschließend wurden die früheren und dann die neuen Ratsmitglieder mit lautem Helau geehrt. Auch der Stab des Zeremonienmeisters Paul Schmitz wanderte in eine andere Hand, blieb jedoch in der Familie. „Ich bin stolz und froh, in deine Fußstapfen zu treten“, erklärte Felix Schmitz. Seinen neuen Job durfte er an diesem Abend noch beginnen und die einzelnen Gäste – im Takt der Marschmusik – von der Bühne führen.

Orden für die Funken

Der Elferrat. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Orden erhielten auch die grünen und die roten Funkenmariechen für ihre Darbietungen zu Remixliedern. Dabei reichte den Zuschauern die Zeit auch noch für eine Zugabe der roten Truppe. Diese hatten besonders mit einer Hebefigur und Radschlägen beeindruckt. Nicht ganz so selbstständig gelenkig kam auch Maskottchen Hoppeditz kurz darauf auf die Bühne und zum Elferrat dahinter.

Die Emmericher Prinzenpaar mit Garde und Geck sang ihr Lied „Komm wir halten die Welt an“ von den Höhnern. Dann war die Bühne frei für den Auftritt von Christiane und Peter Berndsen von der Hüthumer Narrengemeinschaft unter dem Titel Thermomix-Party. In der Rolle des Jupp amüsierte zuerst Peter Berndsen mit Scherzen aus seinen Unterhaltungen im Embricana, wie einer Nachbarinnenanmache die in Hundesitten ausartete.

Thermomix-Party sorgt für Lacher

Als er nach einigen Lachern zum Thema Gesundheit überging, kam schließlich auch seine Frau als Beatrix dazu. Sie verteilte Schnapsglasproben ihrer Thermomix-Party an die Zuschauer. Auf der Bühne angekommen wollte das Lachen über den gespielten Schlagabtausch der Eheleute bald kein Ende mehr nehmen. Am Ende bekam Beatrix dann aber doch den Thermomix von Jupp zugesagt und man stimmte in eine Hymne auf das Alleskönnergerät der Küche an.

Traditionelles Lied

Nach einer weiteren Ehrung namhafter Gäste, der Überreichung der Geschenke an den KVB und einem Ständchen für den Moderator des Abends schnappte sich die Band Dörmakar aus Vrasselt die Mikrofone.

Geschunkelt wurde aber auch danach noch, denn erst spät in der Nacht sollten ein paar Strophen des traditionellen Karnevalsliedes vom ersten Präsidenten des KVB, Leo Köster, als Finale fungieren.

>>> Die Gästeliste

Auf der Gästeliste standen unter anderen der Reeser Bürgermeister Christoph Gerwers, der Bienener Ortsvorsteher Friedrich Freiherr von Wittenhorst und der Millinger Ortsvorsteher Hans-Jürgen Klug. Helau riefen auch Gastvereine der Karnevalisten aus Haffen, Haldern, Empel, Rees und Millingen.