Die Narren in Rees hatten am Rosenmontag Glück größtenteils Glück mit dem Wetter: Gerade wer früh auf den Beinen war und gleich zu Beginn der Wegstrecke einen Platz am Straßenrand gefunden hatte, war klar im Vorteil, denn zum fast pünktlichen Start des Rosenmontagszuges in Rees blieb es noch trocken. 25 Gruppen hatten sich am Westring formiert, um traditionsgemäß dem Clown mit der dicken „Trumm“ durch die Innenstadt zu folgen.

Auf dem Markt in Rees standen die Zuschauer in Dreier- und Vierer-Reihen und jubelten den Zugteilnehmern auf acht Wagen, von 13 Fußgruppen und vier Kapellen zu. Gegen das Bienensterben traten gleich zwei Gruppen an, auch um gleichzeitig dem Sterben von Karnevalsumzügen vorzubeugen.

Rees: Jecken hatten Glück mit dem Wetter an Rosenmontag

So regnete es Tulpen, dicke Blumensträuße, Primeln und Blumensamen. Zwei Emmericher Wagen hatten frühzeitig den Reeser Karnevalsverein kontaktiert und es so geschafft, hier mitziehen zu können, nachdem hier der Zug ausgefallen war.

Getreu dem Motto des Zuges „Hämme wej ok genn Kneipe mehr, Fastelovend fiere wej bes märge“ bietet das Festzelt, das zu Beginn des Zuges bereits öffnete, die Möglichkeit bei dem anhaltenden Regen bis wenigstens 21 Uhr noch gemeinsam Karneval feiern zu können.

Rosenmontag in Rees: Klicken Sie sich durch unsere Fotos:

Rosenmontagszug in Rees 1 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

2 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

3 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

4 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

5 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

6 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

7 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

8 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

9 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

10 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

11 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

12 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

13 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

14 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

15 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

16 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

17 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

18 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

19 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

20 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

21 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

22 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

23 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

24 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

25 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

26 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

27 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

28 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

29 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

30 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

31 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

32 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

33 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

34 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

35 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

36 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp

37 / 37 Rosenmontagszug in Rees Impressionen vom Rosenmontagszug in Rees Foto: Thorsten Lindekamp