Vom nasskalten Wetter ließen sich die Narren in Mehr und Haffen ihren Karnevalszug am Rosenmontag nicht verderben. Tausende Besucher säumten die Zugstrecke in Mehr, um sich die den Zug anzuschauen. 13 Wagen und fünf Fußtruppen sorgten dabei für Stimmung unter den Jecken.

Fantasievoll ging es dabei zu. Der Thron aus Mehr hatte sich die Welt von „Game of Thrones“ als Motto ausgesucht. Der als Burg gestaltete Wagen trug den aus der Serie bekannten eisernen Thron vor sich her.

Als Drachen verkleidet waren die Tänzerinnen der Tanzgruppe No Name unterwegs. Am Wegesrand feierten die Narren ebenfalls in bunter Verkleidung: Superhelden, Tiergestalten, Clowns und Hexen säumten die Zugstrecke. Ein Spaß für die ganze Familie – trotz beständigem Nieselregen.

Von Mehr nach Haffen - hier geht es zu den schönsten Fotos des Karnevalszuges: