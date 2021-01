Rees: Delltor-Apotheke spendet Masken für Schulbetreuerinnen

Rees Betreuung 8-1 der Gemeinschaftsgrundschule Rees ist gut aufgestellt für den neuen Lockdown dank Unterstützung der Delltor-Apotheke.

Die Entscheidung der Landesregierung und des Schulministeriums, wieder auf Distanzunterricht umzustellen, kam nach den Entwicklungen der letzten Wochen nicht überraschend für den Vorstand der Betreuung 8-1 an der Gemeinschaftsgrundschule Rees. „Wir haben uns schon vorab Gedanken gemacht, wie sich die Situation nach den Ferien darstellt und bereits mit unseren Betreuerinnen diesen neuen Schul-Lockdown besprochen“, so der Vorsitzende Rainer Holm.

Dies führte dazu, dass alle Eltern und Kinder umgehend nach Entscheidung des Ministeriums alle notwendigen Informationen erhielten: Die Betreuung 8 – 1 kann wieder, wie auch im Frühjahr des vergangenen Jahres, in Zusammenarbeit mit der Schule und der OGS eine Notbetreuung für die Eltern anbieten, die die Betreuung ihrer Kinder andernfalls nicht sicherstellen können.

Beitrag leisten, dass die Situation zu meistern ist

Der Vorsitzende weiß um die Notwendigkeit eines solchen Angebots: „Viele Eltern stellt die erneute Umstellung auf Distanzunterricht vor große Herausforderungen. Wir möchten als Elternverein unseren Beitrag dazu leisten, dass die Situation für alle ein wenig besser zu händeln ist.“

So wie der Elternverein in dieser Zeit die Eltern unterstützt und entlastet, so freut er sich seinerseits über die Unterstützung hier vor Ort: Kirsten Moser, Apothekerin in der Delltor-Apotheke, hat dem Vorstand und vor allem den Betreuerinnen mit der Spende von 40 FFP2-Masken geholfen. Bislang haben die Betreuerinnen mit den sogenannten Alltagsmasken gearbeitet. „Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung, die die Betreuung für die Kinder und unser Team in den nächsten Wochen noch sicherer macht“, bedankte sich Rainer Holm bei der Delltor-Apotheke. So sieht sich die Betreuung 8-1 für den Start am Montag gut aufgestellt.

